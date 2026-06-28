Около 10 тыс. школьников смогут готовиться к ЕГЭ в парках «Россия — моя история»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Подготовкой школьников к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по истории займутся во всех мультимедийных парках «Россия — моя история». Интенсивы пройдут для 10 тыс. учащихся 10−11 классов, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.
Подготовкой к ЕГЭ для школьников парки начали заниматься с апреля 2026 года. Пилотный проект, который уже признан успешным, изначально охватил 12 парков. Планируется, что с нового учебного года интенсивы охватят все 26 парков страны.
«До конца года мы планируем провести интенсивы для 10 тысяч ребят. С нового учебного года они охватят все 26 парков “Россия — моя история” и будут более масштабными», — сказали в пресс-службе.
Директор Ассоциации исторических парков «Россия — моя история» Иван Есин отметил, что подготовка к ЕГЭ по истории на базе исторических парков — это возможность дополнить школьную программу современными форматами обучения. Благодаря мультимедийным технологиям школьники могут глубже погрузиться в исторический контекст и лучше понять изучаемые процессы.
По данным пресс-службы, за прошедший учебный год исторические парки по всей стране посетили более 2 млн человек. Школьники и студенты составляют больше половины всей аудитории парков.
Проект «Россия — моя история» — это мультимедийные комплексы в различных регионах РФ, где представлена история страны с древнейших времен. Информация преподносится при помощи современных технологий — видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. Сейчас работает 26 стационарных парков, также запущены три мобильных автопарка.