Названо ключевое событие для победы в СВО: главная новость 28 июня

«Несмотря на яростное сопротивление противника, мы всё равно движемся вперед. Причем именно по ДНР нам удалось развить достаточно приличный темп. Это признает даже неприятель. Фактически мы уже начали операцию по освобождению агломерации Славянск-Краматорск. Гарнизон Константиновки и Красного Лимана доживает последние дни, потом мы выходим на Дружковку. Уже идут бои на окраинах Николаевки, а это фактически предместье Славянска», — заявил Джерелиевский.