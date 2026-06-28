Названо ключевое событие для победы в СВО: главная новость 28 июня

Освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике способно кардинально изменить ход специальной военной операции. Обрушение ключевого логистического узла противника открывает прямую дорогу к главным бастионам ВСУ на западе региона. О стратегической важности южных ворот Донбасса в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, контроль над Константиновкой не только приближает выполнение задачи по полному освобождению ДНР, но и лишает врага возможности сдерживать наступление на Славянско-Краматорской агломерации.
«У нас одна из главных задач — освобождение ДНР, Донбасса. Константиновка — это южные ворота. После ее взятия нельзя дать врагу закрепиться в Дружковке, после чего открывается выход непосредственно к Краматорску и Славянску. Это важнейший в логистике город. Бои там шли очень долго», — заявил Дандыкин.
Эксперт подчеркнул, что противник оказался не готов к столь высокому темпу продвижения российских войск, как сейчас, несмотря на годы позиционных боев на этом рубеже. «Они просто не ожидали, что так быстро пойдёт наступление… Даже не успели фортецию объявить», — пояснил Дандыкин.
Военный эксперт Борис Джерелиевский тоже отметил высокую динамику продвижения ВС РФ. Он сообщил о фактическом начале масштабной операции по освобождению ключевых городов региона.
«Несмотря на яростное сопротивление противника, мы всё равно движемся вперед. Причем именно по ДНР нам удалось развить достаточно приличный темп. Это признает даже неприятель. Фактически мы уже начали операцию по освобождению агломерации Славянск-Краматорск. Гарнизон Константиновки и Красного Лимана доживает последние дни, потом мы выходим на Дружковку. Уже идут бои на окраинах Николаевки, а это фактически предместье Славянска», — заявил Джерелиевский.
Падение Константиновки фиксирует крупное военное и моральное поражение ВСУ на одном из главных направлений.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что все дороги, ведущие в город, взяты под огневой контроль, а круглосуточное дежурство FPV-дронов не дает остаткам гарнизона вырваться из окружения. По оценкам военных аналитиков, «крепость» может быть полностью освобождена в течение ближайших двух недель, что создаст плацдарм для дальнейшего броска на западные рубежи республики.