Российские военные отразили атаку 175 украинских беспилотников на регионы РФ в ночь на 27 июня. Дроны пытались поразить цели более чем в десяти регионах, однако все они были сбиты, а ответ последовал незамедлительно.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили дроны. Несмотря на массированность налёта, российская ПВО сработала на отлично.
Напомним, минувшей ночью российские средства ПВО отразили атаку 175 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Орловской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом.
В Волгограде, по данным главы региона Андрея Бочарова, сбили ещё и несколько «высокоскоростных воздушных целей». В результате чего были повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе.
Пострадали 11 человек, их доставили в больницу, есть один погибший. Поиски ещё одного сотрудника предприятия продолжаются.
Откуда летели дроны.
«Волгоград находится недалеко от границы, расстояние от него до Харьковской области небольшое, около 600 км, поэтому запустить беспилотные комплексы могли оттуда. Противник мог применить реактивные БПЛА», — пояснил эксперт.
Кроме того, беспилотники той же ночью запустили и в сторону Московского региона. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к столице сбили больше 10 вражеских дронов.
«Здесь основное направление запуска — это север Украины. При этом не стоит забывать, что противник может менять точки запуска, потому что наши военные их быстро вычисляют. Погодные условия, дожди, например, не могут помешать дронам лететь к цели, они к этому приспособлены. Раньше в таких случаях они были ограничены», — отметил специалист.
Ответ России: удары по объектам ВСУ.
Ответ последовал незамедлительно. Околовоенные Telegram-каналы сообщили о мощных взрывах по всей Украине. Удары наносились по объектам ВСУ в Сумской, Одесской, Харьковской, Николаевской областях.
Позже в сети появились кадры с горящими и тлеющими объектами украинских боевиков. Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что операторы ударных БПЛА группировки «Восток» нанесли удары по опорным пунктам противника в Запорожской области, а дроноводы сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области.
Расплата неизбежна.
Украина попыталась нанести массированный удар по российским регионам, но потерпела провал. 175 беспилотников были сбиты, а ответные удары накрыли объекты ВСУ по всей стране.
Россия продолжает системно уничтожать военную инфраструктуру Украины, и каждый новый удар приближает победу. Каждая попытка Киева атаковать Россию оборачивается для него катастрофой. Россия продолжит защищать свои территории и отвечать на удары.