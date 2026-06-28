Киев и Харьков взвыли от расплаты: боевики пожалели об атаках на РФ

«Здесь основное направление запуска — это север Украины. При этом не стоит забывать, что противник может менять точки запуска, потому что наши военные их быстро вычисляют. Погодные условия, дожди, например, не могут помешать дронам лететь к цели, они к этому приспособлены. Раньше в таких случаях они были ограничены», — отметил специалист.