UKDJ: У Британии нет ни одной атомной подлодки на ходу

Бывший командир атомной подлодки Райан Рэмси назвал происходящее серьезнейшим сигналом для страны. По его мнению, проблема назревала десятилетиями, но каждый раз ее решение откладывали на потом. В итоге британский подводный флот оказался в положении, когда поддерживать полноценное морское сдерживание становится все сложнее.