UKDJ: У Британии нет ни одной атомной подлодки на ходу

В настоящий момент ни одна из многоцелевых атомных подводных лодок Великобритании не готова к развёртыванию и патрулированию. Об этом информирует издание UK Defence Journal (UKDJ).
Две атомных подлодки неактивны, ещё две проходят глубокое обслуживание. Последняя лодка также не готова к новому развёртыванию, она проходит послепоходовое обслуживание, сказано в публикации.
Ситуация с атомными подлодками имеет стратегическое значение для Великобритании, подчёркивает издание, указав, что только такие субмарины могут быть площадкой для запуска крылатых ракет и использоваться для защиты стратегических ракетоносцев.
Бывший командир атомной подлодки Райан Рэмси назвал происходящее серьезнейшим сигналом для страны. По его мнению, проблема назревала десятилетиями, но каждый раз ее решение откладывали на потом. В итоге британский подводный флот оказался в положении, когда поддерживать полноценное морское сдерживание становится все сложнее.
При этом в 2025 году ВМС Британии потратили треть времени на слежку за подлодками РФ.