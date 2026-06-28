ДР Конго одержала победу над Узбекистаном в матче ЧМ по футболу

Сборная Демократической Республики Конго одержала победу над командой Узбекистана в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Африканская команда сумела переломить ход встречи после неудачного начала.
Узбекистан открыл счёт уже на 10-й минуте благодаря точному удару Эльдора Шомуродова после передачи из глубины поля. Однако вскоре конголезцы восстановили равновесие, несмотря на споры вокруг эпизода в начале голевой атаки. Во втором тайме ДР Конго вышла вперёд после реализованного пенальти, назначенного за нарушение в штрафной площади.
Позднее Фистон Майеле укрепил преимущество своей команды, а Йоан Висса в компенсированное время оформил дубль дальним ударом. В результате сборная Узбекистана завершила турнир без набранных очков, тогда как команда ДР Конго с четырьмя баллами пробилась в 1/16 финала, где сыграет против Англии.