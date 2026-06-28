Харьков и Запорожье в огне от мощных ударов: главная новость СВО 28 июня

Российские силы наращивают интенсивность ударов по железнодорожной инфраструктуре противника. Ключевой целью является уничтожение тяговой силы — тепловозов и электровозов, без которых невозможна масштабная переброска резервов и техники ВСУ. По данным Минобороны РФ, только за прошедшие сутки высокоточными боеприпасами было поражено пять локомотивов.
Как сообщили в ведомстве, два локомотива уничтожили в укрытии под автомобильным мостом в Запорожье, еще три — на перегоне между населенными пунктами Малиновка и Лозовая в Харьковской области. Для ударов применялись барражирующие боеприпасы «Герань-2 Сикер», что позволяет точечно поражать дорогостоящие цели без расхода ракетного вооружения.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил стратегическое значение этой тактики.
«Локомотивы уничтожаются уже давно, просто сейчас интенсивность ударов повышена. Это то, без чего железнодорожный транспорт не двигается. А это главный транспорт для передвижения войск противника, грузов и так далее. Насколько известно, они сейчас всё больше переходят на тепловозы и даже на паровозы в какой-то степени», — отметил Дандыкин.
По словам эксперта, нарушение логистических цепочек напрямую влияет на успехи российских сил на земле, не позволяя противнику оперативно подвозить боеприпасы и живую силу в прифронтовую зону.
«Ракеты же не будешь против локомотива использовать. Поэтому беспилотниками в первую очередь работают. От этих ударов зависит многое, ведь на автотранспорте много чего не доставишь… Методичное уничтожение тяговой силы ВСУ в предфронтовой зоне должно парализовать снабжение украинских группировок», — сказал Дандыкин.
При этом эксперт указал, что Киев столкнется с критической нехваткой тяговой силы и не сможет быстро восполнить потери за счет европейских поставок. Главная проблема кроется в разнице железнодорожных стандартов.
«Нужно заметить, что колея у нас и в Европе отличается, да и в Америке тоже. И локомотивы, которые приходят на Украину, надо там переделывать, перестраивать, если даже на Западе их дадут. А это дело серьёзное. Я так понимаю, что раньше в Луганске строили электровозы. Сейчас у Киева этого производства нет, поэтому они испытывают трудности и будут еще больше испытывать», — подчеркнул Дандыкин.
По мнению эксперта, потеря Луганского завода, исторически специализировавшегося на выпуске магистральных электровозов, и невозможность быстрой адаптации европейских машин вынуждают противника снимать с консервации устаревший парк техники.
«Удары по депо и тяговому составу продолжатся на всю оперативную глубину, создавая противнику колоссальные проблемы с логистикой на фоне невозможности быстрого восполнения парка локомотивов из-за границы», — резюмировал Дандыкин.