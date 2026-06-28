Харьков и Запорожье в огне от мощных ударов: главная новость СВО 28 июня

«Нужно заметить, что колея у нас и в Европе отличается, да и в Америке тоже. И локомотивы, которые приходят на Украину, надо там переделывать, перестраивать, если даже на Западе их дадут. А это дело серьёзное. Я так понимаю, что раньше в Луганске строили электровозы. Сейчас у Киева этого производства нет, поэтому они испытывают трудности и будут еще больше испытывать», — подчеркнул Дандыкин.