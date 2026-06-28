Из Приморья возобновили чартерные рейсы в китайский Яньтай

Прямые чартерные рейсы в Китайскую Народную Республику будут выполняться еженедельно по субботам. Отправление из аэропорта запланировано на 7:30 по местному времени. Авиаперевозчик планирует задействовать пассажирские лайнеры Sukhoi Superjet. Время в пути до пункта назначения составит около двух часов и двадцати минут.