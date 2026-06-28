Из Приморья возобновили чартерные рейсы в китайский Яньтай

Авиакомпания «Якутия» возобновляет полетную программу из международного аэропорта приморской столицы в китайский Яньтай. Первый самолет отправился 27 июня. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Прямые чартерные рейсы в Китайскую Народную Республику будут выполняться еженедельно по субботам. Отправление из аэропорта запланировано на 7:30 по местному времени. Авиаперевозчик планирует задействовать пассажирские лайнеры Sukhoi Superjet. Время в пути до пункта назначения составит около двух часов и двадцати минут.
«Яньтай — городской округ в китайской провинции Шаньдун, на Шаньдунском полуострове. Живописный портовый город известен золотыми песчаными пляжами и уютными набережными», — рассказали в международном аэропорту Владивосток.
Этот населенный пункт считается экологически чистым городом-садом. Он также славится своими прекрасными природными пейзажами и большим количеством плантаций виноградников.