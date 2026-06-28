Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Приморья возобновили чартерные рейсы в китайский Яньтай

Первый самолет вылетел на популярный курорт 27 июня.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «Якутия» возобновляет полетную программу из международного аэропорта приморской столицы в китайский Яньтай. Первый самолет отправился 27 июня. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Прямые чартерные рейсы в Китайскую Народную Республику будут выполняться еженедельно по субботам. Отправление из аэропорта запланировано на 7:30 по местному времени. Авиаперевозчик планирует задействовать пассажирские лайнеры Sukhoi Superjet. Время в пути до пункта назначения составит около двух часов и двадцати минут.

«Яньтай — городской округ в китайской провинции Шаньдун, на Шаньдунском полуострове. Живописный портовый город известен золотыми песчаными пляжами и уютными набережными», — рассказали в международном аэропорту Владивосток.

Этот населенный пункт считается экологически чистым городом-садом. Он также славится своими прекрасными природными пейзажами и большим количеством плантаций виноградников.