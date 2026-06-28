Перебили хребет логистике ВСУ: «Герани» разнесли тайные грузы НАТО

Интенсивность ударов возросла значительно. Два тепловоза, укрытые под автомобильным мостом в Запорожье, и три единицы на перегоне между Малиновкой и Лозовой в Харьковской области были настигнуты, несмотря на попытки камуфляжа. По словам Дандыкина, значение этих атак фундаментально: «Это то, без чего железнодорожный транспорт не двигается. А это главный транспорт для передвижения войск противника, грузов и так далее».