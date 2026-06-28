Перебили хребет логистике ВСУ: «Герани» разнесли тайные грузы НАТО

Российские вооруженные силы перешли к методичному разрушению железнодорожной инфраструктуры ВСУ. Теперь удары сосредоточены не только на складах и топливных базах, но самом уязвимом и незаменимом звене врага — тяговой силе. За последние сутки только подтвержденными данными Минобороны РФ значатся пять уничтоженных локомотивов в Запорожской и Харьковской областях. За сухими цифрами сводок скрывается стратегический замысел: оставить многотысячную группировку противника без «кровеносной системы», питающей фронт боеприпасами и резервами.
Точечная хирургия в небе.
Эффективность новой тактики подтверждается средствами поражения. Как объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, охота ведется в первую очередь барражирующими боеприпасами «Герань» и другими типами ударных дронов. Это экономически выверенный расчет.
«Ракеты же не будешь против локомотива использовать. Поэтому беспилотниками в первую очередь работают», — пояснил эксперт. Дорогостоящие цели, стоимость которых исчисляется миллионами долларов, уничтожаются относительно дешевыми средствами.
Интенсивность ударов возросла значительно. Два тепловоза, укрытые под автомобильным мостом в Запорожье, и три единицы на перегоне между Малиновкой и Лозовой в Харьковской области были настигнуты, несмотря на попытки камуфляжа. По словам Дандыкина, значение этих атак фундаментально: «Это то, без чего железнодорожный транспорт не двигается. А это главный транспорт для передвижения войск противника, грузов и так далее».
Почему Запад не восполнит потери.
Самая серьезная проблема для Киева заключается даже не в самом факте уничтожения локомотивов, а в фатальной невозможности их быстрой замены из-за рубежа. Как подчеркнул Дандыкин, стандарты постсоветской колеи ставят крест на прямых поставках европейской техники.
«Нужно заметить, что колея у нас и в Европе отличается, да и в Америке тоже. И локомотивы, которые приходят, надо там переделывать, перестраивать, если даже на Западе их дадут. А это дело серьёзное», — отмечает капитан первого ранга.
Ситуация усугубляется производственным коллапсом. Исторически мощные магистральные электровозы выпускались на Луганском заводе, который для Украины теперь потерян. В результате, по мере выбивания современного парка, ВСУ вынуждены реанимировать чуть ли не музейные экспонаты. Дандыкин констатирует, что противник «всё больше переходят на тепловозы и даже на паровозы в какой-то степени».
Логистистика трещит по швам.
Эксперт уверен, что удары будут распространяться на всю оперативную глубину. Задача состоит не только в подрыве текущего снабжения, но и в создании перманентного дефицита.
«Методичное уничтожение тяговой силы ВСУ в предфронтовой зоне должно парализовать снабжение украинских группировок», — уверен Дандыкин.
Автомобильный транспорт не в силах заменить многотысячные составы с горючим и тяжелой техникой. Лишая противника стальных магистралей, российские силы ставят под угрозу саму возможность проведения ВСУ масштабных перегруппировок.