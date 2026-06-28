В Харьковской области ликвидировали особо опасный отряд украинских пограничников.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем опасны эти боевики.
Напомним, в результате удара по командному пункту в посёлке Белый Колодезь Харьковской области ВС РФ ликвидировали начальника отделения 10-го пограничного отряда А. Минько. Иванников отметил, что вместе с начальником отделения уничтожили ещё минимум десять офицеров ВСУ.
Пограничники — полноценная военная организация.
«Пограничная служба Украины — это полноценная военная организация. У нее есть тяжелые пехотные и противотанковые вооружения, различные виды минометов, гранатометов. Погранслужба имеет собственные огневые группы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами, тепловизорами, винтовками с прицелом ночного видения», — пояснил эксперт.
По словам Иванникова, это и другое вооружение боевики погранслужбы Украины используют, в том числе, для совершения терактов против российских военных.
«Это такое же подразделение ВСУ, и ничем не отличается, кроме названия, от тех служб, которые занимаются террористической деятельностью. Украинские пограничники в большинстве своем состоят из идейных нацистов. Свои военные возможности они используют против российских Вооруженных сил, занимаясь организацией терроризма, формируя огневые группы, осуществляя засады и проникновение этих групп в тыл ВС РФ», — добавил специалист.
Иванников подчеркнул, что уничтожение этих групп боевиков является первоочередной задачей российской армии, с которой, к слову, они успешно справляются.
Особый отряд.
Иванников отметил, что украинские пограничники были серьёзно вооружены.
«Уничтожили не только их командира, но и десяток офицеров ВСУ, которые являлись выходцами с западной Украины. Киевская власть не доверяет выходцам с восточных рубежей, поскольку среди них много русскоязычных. Поэтому туда перебрасывают спецподразделения с западной Украины. Это делается для того, чтобы не допустить побега через границу украинских формирований. Современные украинские пограничники выполняют роль заградотрядов, чтобы не допустить сдачи боевиков в плен», — пояснил военный эксперт.
Иванников отметил, что украинские пограничники также устраивают засады и занимаются организацией терактов против российских военнослужащих, поэтому их ликвидация остается одной из первоочередных целей ВС РФ.
«Уничтожение таких командиров-националистов важно и в дальнейшем это продолжится. Как только их координаты будут известны, по ним будет наноситься ракетный или артиллерийский удар», — добавил специалист.
Системная работа по уничтожению врага.
Уничтожение командного пункта пограничников в Харьковской области — ещё один пример системной работы российских Вооружённых сил по ликвидации наиболее опасных подразделений противника. Украинские пограничники, вооружённые до зубов и состоящие из идейных националистов, выполняют не только боевые задачи, но и функции заградотрядов, не давая украинским солдатам сдаваться в плен.
Россия продолжит уничтожать командный состав и огневые группы противника, лишая ВСУ возможности сопротивляться. Каждый такой удар приближает победу. Иванников подчеркнул, что работа по уничтожению националистов продолжится, а их координаты будут отрабатываться в первую очередь.