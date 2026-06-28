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Красноярские робототехники выиграли турнир в Гонконге после победы в Каире

Мэр Сергей Верещагин сообщил о втором международном триумфе юных инженеров за одну неделю.

Красноярск снова громко заявил о себе на мировой арене робототехники. На этот раз победа пришла с азиатского чемпионата Robog Asia Cup 2026, который проходил в Гонконге. Об успехе земляков рассказал мэр Сергей Верещагин.

Город представляли две команды — «LEGACY» и «LEGACY Junior». Старшие ребята провели турнир в финале переиграли хозяев соревнований, забрав главный трофей. Младшая команда остановилась в шаге от решающего матча.

Триумф в Азии стал вторым подряд для красноярцев за последние несколько дней. Совсем недавно юные инженеры вернулись с золотом с чемпионата Technoxian Egypt World Robotics Championship в Каире. Фактически за одну неделю город дважды покорил международные пьедесталы в разных частях света.

«Горжусь командами, их упорством и талантом! Наш город снова подтверждает статус столицы робототехники и инженерных компетенций», — написал в соцсетях Сергей Верещагин.