Красноярские робототехники выиграли турнир в Гонконге после победы в Каире

Триумф в Азии стал вторым подряд для красноярцев за последние несколько дней. Совсем недавно юные инженеры вернулись с золотом с чемпионата Technoxian Egypt World Robotics Championship в Каире. Фактически за одну неделю город дважды покорил международные пьедесталы в разных частях света.