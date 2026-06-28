О жизни и подвигах Александра Грисенко

29 июня исполнилось бы 122 года уникальному военному лётчику Александру Грисенко. В его жизни столько удивительных поворотов судьбы и подвигов, что их с лихвой хватило бы на героическую эпопею. Полковник Грисенко прошёл три войны, потерял ногу, но продолжил летать и бить врага с протезом, как и Маресьев. А ещё была тайная миссия в Китае в 1938 году, создание в Ростове-на-Дону единственной в России негосударственной киностудии «Ювкинокомсомол» в 1924-м…