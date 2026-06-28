В Красноярском крае определили сроки сбора грибов, ягод и кедрового ореха

В Красноярском крае определили для жителей сроки сбора дикоросов в лесных массивах региона для личных нужд. Документ, устанавливающий периоды для сбора грибов, ягод, брусники и кедрового ореха, подписал первый замминистра природных ресурсов и лесного комплекса региона Алексей Большаков. Сроки заготовки дикоросов в регионе зависят от конкретной территории. Например, с 1 июля грибы и ягоды можно будет собирать на юге региона — в лесах Ермаковского, Каратузского, Курагинского, Минусинского и Шушенского округов. На большей части региона «тихая охота» будет разрешена с 6 июля, а на восточных и северных территориях — с 20 июля. Кедровый орех можно будет собирать с 1 сентября в лесных массивах большей части округов Красноярского края. В восточной и северной частях края сбор ореха разрешён с 15 сентября. Сроки сбора брусники также различаются по территориям: в большинстве из них он начинается 20 августа, в Ермаковском и Енисейском округах — 1 сентября, а в Богучанском — позже всего, с 10 сентября.