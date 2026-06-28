Бил фрицев без одной ноги. О жизни и подвигах Александра Грисенко

29 июня исполнилось бы 122 года уникальному военному лётчику Александру Грисенко. В его жизни столько удивительных поворотов судьбы и подвигов, что их с лихвой хватило бы на героическую эпопею. Полковник Грисенко прошёл три войны, потерял ногу, но продолжил летать и бить врага с протезом, как и Маресьев. А ещё была тайная миссия в Китае в 1938 году, создание в Ростове-на-Дону единственной в России негосударственной киностудии «Ювкинокомсомол» в 1924-м…
Увы, долгое время его жизнь и судьба оставались в тени и были бы забыты вовсе, если бы не энтузиасты. Как ростовский учёный Сергей Буйло восстановил страницу истории, выяснял rostov.aif.ru.
Удивительный сосед.
На реконструкцию деталей жизненного пути героя у Сергея Ивановича ушло почти 30 лет жизни. Причём он не историк, а доктор физико-математических наук, 50 лет проработал в РГУ (ныне ЮФУ). Раскрытие тайн малоизвестных страниц истории — одно из его увлечений или, скорее, часть жизни.
На улице Максима Горького в Ростове стоит «профессорский дом», построенный в 1931 году для сотрудников Ростовского госуниверситета и мединститута. В наши дни — это памятник культурного наследия.
Отец Сергея, Иван Иванович Буйло, в 1941 году организовал эвакуацию ценного научно-учебного оборудования РГУ в Махачкалу, а в 1942 году в город Ош Киргизской ССР. Вскоре после окончания войны он был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и получил квартиру в этом элитном доме. Отважный лётчик, ветеран войны Александр Грисенко в 1951 году тоже стал здесь жить.
«Впервые о герое я узнал от моего отца, он ещё в конце 20-х годов прошлого века пересекался с “Саней” Грисенко по комсомольской работе. Где-то в середине 50-х годов он указал мне на мужчину, входившего в подъезд нашего дома слегка подпрыгивающей походкой, и сказал: “Запомни его, Сергей. Это удивительный человек!” — говорит Сергей Буйло.
Учёный собрал документы, фотографии и воспоминания о лётчике, который воевал с протезом вместо левой ноги. Многое он узнал от самого героя. В конце 90-х — начале 2000-х исследователь публиковал статьи в исторических журналах и газетах.
Ведь до недавнего времени найти фото Грисенко и то было большой проблемой. А в Чугуевском высшем военном авиационном училище лётчиков, где герой работал, даже не знали, что он обучал курсантов фигурам высшего пилотажа, летая без ноги!
От подполья к небесам.
Александр Грисенко родился 29 июня 1904 года в Ростове-на-Дону, в рабочей семье. Первая его война — Гражданская. 16-летним юношей он добровольцем ушёл в Красную армию, сражался на Южном фронте против войск Врангеля.
После войны его энергия нашла выход в искусстве: вместе с друзьями он создал комсомольский театр и единственную в России негосударственную киностудию «Ювкинокомсомол». Здесь был снят полнометражный (7 частей, 2289 метров) художественный военно-приключенческий фильм «Приказ №…» о подвигах молодых ростовских подпольщиков.
Но небо манило сильнее сцены. В начале 30-х годов по инициативе командующего ВВС Якова Алксниса началась программа привлечения командиров из других родов войск в авиацию. Грисенко после жесточайшего отбора попал в Борисоглебскую авиашколу. Обычный выпускник стал командиром звена всего через два месяца после выпуска.
В 1937 году Правительство СССР решило оказать помощь Китаю в борьбе с японской агрессией. Лучших советских лётчиков отправляли туда тайно, под вымышленными именами. Так в 1938 году Александр Иванович перестал существовать — вместо него появился китайский пилот Ван Си.
Под этим псевдонимом он командовал отрядом и проявил себя как ас воздушного боя. Лично и в группе он сбил четыре японских боевых самолёта. Был награждён орденом Красного Знамени и досрочно получил звание полковника.
Однажды, прочитав очерк о лётчике, на Буйло вышла вдова лейтенанта Михаила Чумакова — Анна Соловьёва. Вдова сообщила, что лейтенант Чумаков воевал под командованием Грисенко в 1938 году в Китае и во 2-м истребительном авиаполку. К сожалению, её муж погиб в начале войны 1 августа 1941 года.
«Вдова помогла мне разыскать могилу Александра Грисенко в Ростове. Мы возложили цветы и по надписям на памятнике установили точные даты рождения и смерти: 29 июня 1904 года — 16 июня 1969 года. В документах Центрального архива Министерства обороны России был указан только год его смерти», — рассказывает Сергей Буйло.
Стойкость характера.
По мнению учёного, стойкостью несгибаемого характера Грисенко не уступал самому Маресьеву. Ведь ему удалось отказаться выполнять приказ самого Сталина!
К началу Великой Отечественной полковник Грисенко командовал одним из самых боеспособных авиаполков Киевского особого военного округа. Имея большой боевой опыт, Грисенко предчувствовал: вот-вот начнётся война, и надо быть готовыми отразить удар.
«За несколько дней до начала войны полковник Грисенко вооружил свой 2-й истребительный авиаполк полным боекомплектом под личную ответственность и без приказа вышестоящего командования. И это притом, что в те дни из Москвы шли категорические требования: ничем не отвечать на провокации немцев! Грисенко грозило суровое (вплоть до трибунала) взыскание, однако наказать строптивого полковника не успели: началась война», — подчёркивает Сергей Буйло.
На рассвете 22 июня 1941 года немецкая авиация нанесла удар по советским аэродромам, уничтожив сотни самолётов на земле. Только полк Грисенко не дал застать себя врасплох. Лётчики сами поднялись в воздух навстречу бомбардировщикам Люфтваффе.
К концу обороны Киева, после почти трёх месяцев ожесточённых воздушных боёв, полк героя оставался боеспособным и в одиночку прикрывал город и сражающиеся вокруг него наши части. За первый год войны лётчики уничтожили более ста вражеских самолётов и тысячи солдат противника. Грисенко лично сбил два «Мессершмитта».
«Принято говорить, что Грисенко повторил подвиг Алексея Маресьева, но это не совсем так. Они действовали практически одновременно, не зная друг о друге. Разница в событиях была всего несколько месяцев. Истребитель Маресьева сбили в апреле 1942 года, а Грисенко — в августе», — уточняет Сергей Иванович.
Летом 1942 года развернулись кровопролитные бои на подступах к Сталинграду. Враг бросил в бой своих опытнейших лётчиков. Всего за три дня, с 12 по 14 июля 1942 года, полковник Грисенко сумел переучить свой полк и освоить новые одномоторные истребители Як-1, чтобы задать фрицам жару.
8 августа 1942 года самолёт героя был сбит, он получил тяжёлое ранение и лишился ноги ниже колена. Несмотря на ампутацию, он научился ходить на протезе и добился возвращения в строй.
Грисенко стал заместителем командира дивизии, а затем возглавил 304-ю истребительную авиадивизию, вооружённую американскими «Аэрокобрами». Эти машины имели ножные тормоза и были сложны в пилотировании. Даже Алексей Маресьев признавался, что мечтал летать на них, но не мог из-за особенностей управления. Ну, а Грисенко оседлал «Аэрокобру».
«В обход вышестоящих инстанций, под свою личную ответственность, он приказал механику переделать в его командирской “Аэрокобре” ножные тормоза на ручные. Он стал вылетать на ней на боевые задания, больше года провоевал на ней», — рассказывает Сергей Буйло.
Боевые заслуги Грисенко отмечены тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени и другими наградами, но высшей награды — звания Героя Советского Союза он так и не получил. Мог бы стать генералом, но остался полковником.
«2-й истребительный авиаполк был представлен к гвардейскому званию именно под его руководством. Но, когда пришло время вручать гвардейское знамя, Грисенко уже лежал в госпитале без ноги. А незадолго до официального переименования его 304-й дивизии в 23-ю гвардейскую, он был отозван с должности. Гвардейское знамя принимал новый командир», — говорит Сергей Иванович.
После войны Александр Иванович служил на севере, затем командовал военным училищем. Среди его курсантов был будущий космонавт Георгий Добровольский.
Умер герой 16 июня 1969 года от рака лёгких. Похоронен в Ростове-на-Дону. В 1980 году одна из улиц в Первомайском районе донской столицы получила имя Александра Грисенко.
На доме № 82 по улице Горького установлена мемориальная доска лётчику-герою Грисенко, жившему здесь с 1951 по 1969 год. Она находится в плачевном состоянии: потемнела, угол отбит, идёт трещина, надпись едва читается.
Ростовчане надеялись, что доску восстановят к 9 Мая, но этого не произошло. На здании висит баннер о капремонте инженерных систем, который продлится до 1 сентября, однако обновление памятной плиты в эти работы, скорее всего, не входит.
Редакция rostov.aif.ru обращается к администрации Ленинского района Ростова с просьбой заняться реставрацией доски. Нынешний вид памятника не соответствует статусу «донского Маресьева», чьё имя должно сиять так же ярко, как и его боевые победы.