Какие водоемы в Москве открыты для купания. Карта

В каких водоемах Москвы можно купаться.
Роспотребнадзор обнародовал список зон отдыха, где разрешено купание, поскольку вода отвечает санитарным требованиям. Их семь: Пионерский пруд в Парке Горького, Тропарево на юго-западе, озеро Белое и Первый Путяевский пруд в Восточном административном округе, «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3», а также Школьное озеро в Зеленограде.
Помимо зон отдыха с купанием, в Москве работают городские бассейны.
Где можно отдыхать у воды, но нельзя купаться.
Еще два места — Большой городской пруд в Зеленограде и пляж «Динамо» на севере Москвы пока не открыты для купания из-за ухудшения качества воды. Однако там все равно можно загорать на пляже или заниматься спортом. Если качество воды улучшится, зоны откроются для купаний. Другие зоны без купания — на карте.
Какие водоемы закрыты на реконструкцию.
В Роспотребнадзоре также рассказали, что три места отдыха у воды закрыты на реконструкцию — Мещерский пруд на юго-западе, Головинские пруды на севере Москвы и озеро Черное в Зеленограде.
Когда в Москву придет жара.
Как сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве в начале июля потеплеет до плюс 26−31.Однако в пятницу, 3 июля, может прийти холодный фронт с ветром, градом и грозовыми ливнями, температура опустится до плюс 19−24. В целом июль будет на один-два градуса теплее климатической нормы и с дефицитом осадков, заключил синоптик.