Какие водоемы в Москве открыты для купания. Карта

Еще два места — Большой городской пруд в Зеленограде и пляж «Динамо» на севере Москвы пока не открыты для купания из-за ухудшения качества воды. Однако там все равно можно загорать на пляже или заниматься спортом. Если качество воды улучшится, зоны откроются для купаний. Другие зоны без купания — на карте.