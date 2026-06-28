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В Хабаровске полиция проводит проверку после сообщений о стрельбе подростков из пневматического пистолета

По данным из соцсетей, в Индустриальном районе дети стреляли в сверстников, одной девочке понадобилась медицинская помощь.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске сотрудники полиции начали проверку после публикаций в социальных сетях о хулиганском поведении подростков. Сообщается, что несовершеннолетние стреляли из пневматического пистолета в других детей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МВД России по Хабаровскому краю, информация была выявлена в ходе мониторинга информационного пространства. Согласно публикации, инцидент произошёл в Индустриальном районе. Подростки произвели выстрелы из пневматического пистолета в сторону других детей. В сообщении также указывалось, что одна из девочек обратилась в медицинское учреждение.

По данному факту инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 УМВД России по Хабаровску проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и участники инцидента. По состоянию на вечер 27 июня заявлений и обращений в полицию не поступало — сообщение было зарегистрировано сотрудниками на основе информации из социальных сетей. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. В случае необходимости к родителям или законным представителям несовершеннолетних применят меры профилактического воздействия.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru