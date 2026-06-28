В РФ изменят стандарт работы детсадов: что запланировало Минпросвещения

Сергей Кравцов, помимо прочего, сообщил о планируемых корректировках в содержании ЕГЭ. Их внесут в экзамен по обществознанию. Министр уведомил, что изменения будут через два года. В 2026 году ЕГЭ по обществознанию проходил без изменений в содержании. Корректировок не планируется и в новом учебном году.