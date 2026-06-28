В РФ изменят стандарт работы детсадов: что запланировало Минпросвещения

Детские сады в России будут работать в соответствии с новыми требованиями. Минпросвещения намерено изменить существующий стандарт. В обновленные требования к работе детских садов планируется включить дополнения к минимальному перечню средств обучения. Так рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в диалоге с РИА Новости.
Министр уведомил, что в России работают над актуализацией федерального государственного стандарта дошкольного образования. Эта задача имеет особую значимость с учетом темы 2026 года. Минпросвещения объявило его Годом дошкольного образования.
«Планируется, что в него [стандарт] включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания», — анонсировал Сергей Кравцов.
Ведомство в настоящий момент обновляет пространства детсадов. Минпросвещения уделяет внимание созданию качественной инфраструктуры для детей с ограниченными возможностями здоровья, проинформировал министр.
В стране также акцентируют внимание на знакомстве дошкольников с наукой. Минпросвещения, кроме того, активно развивает кадровый потенциал.
В школах также формируется единое образовательное пространство. Сергей Кравцов уточнил, что речь идёт об оснащении всем необходимым оборудованием кабинетов физики, ИЗО, музыки, математики, химии и биологии. Минпросвещения отвело на этот процесс два года. Работа охватит более 22 тысяч российских школ. В 2025 году учебные заведения получили тактические тренажёры, комплексы гражданской обороны и средства защиты для преподавания Основ безопасности и защиты Родины.
Минпросвещения анонсировало создание единых учебников по всем предметам. До конца текущего года в перечень войдут новые пособия по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии (10−11) и труду (5−9).
Сергей Кравцов, помимо прочего, сообщил о планируемых корректировках в содержании ЕГЭ. Их внесут в экзамен по обществознанию. Министр уведомил, что изменения будут через два года. В 2026 году ЕГЭ по обществознанию проходил без изменений в содержании. Корректировок не планируется и в новом учебном году.