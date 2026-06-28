Стерли в пыль за минуты: страшный удар уничтожил чудо-оружие ВСУ

Российские бойцы нанесли удар по одному из главных символов западной военной помощи Украине. В районе Константиновки в ДНР был выявлен, идентифицирован и полностью уничтожен немецкий танк Leopard, находившийся в тщательно замаскированном укрытии. Тяжелая бронетехника была ликвидирована силами FPV-дронов.
Ювелирная работа.
Уничтожение танка — задача, требующая от оператора точности и хладнокровия. Как рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский, современные технологии позволили превратить обычный пехотный боеприпас в высокоточный летающий снаряд.
«Фактически “морковку” от РПГ-7, обычную или тандемную, подцепляют к дрону. Оператор подводит её к танку, выбирает наиболее уязвимые проекции и наносит удар. Иногда хватает одного такого попадания, иногда их нужно сделать несколько, в зависимости от того, насколько танк защищён», — пояснил эксперт.
В отличие от классических противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), дрон-камикадзе обладает уникальной маневренностью. Расчет ПТУРа зачастую вынужден целиться в силуэт машины в целом, тогда как FPV-беспилотник способен «подкрасться» к цели с выверенной траекторией.
«Можно гораздо легче, чем из ПТУРа, нанести удар именно по точке. Тут можно именно, так сказать, по месту бить», — подчеркнул Джерелиевский.
У любого современного танка, будь то Leopard 1 или более продвинутый Leopard 2, существует множество «ахиллесовых пят» — зон, не прикрытых динамической защитой и дополнительными экранами. Противник отчаянно пытается нарастить броню, используя противокумулятивные решетки и даже так называемые «одуванчики» — мангалы из распущенных стальных тросов для защиты от налета сверху. Однако, как показывает боевой опыт, даже эти ухищрения лишь ненадолго отсрочивают гибель машины. Спасти технику может только грамотное тактическое маневрирование и умелое использование складок местности.
Награда за уничтоженный Leopard.
Ликвидация столь значимой цели, как немецкий танк, по мнению Джерелиевского, заслуживает не просто похвалы, а государственных боевых наград. Эксперт приводит два весомых аргумента.
Во-первых, это сугубо материальный аспект. Современная западная бронетехника стоит колоссальных средств, и превращение её в груду металлолома наносит врагу серьезный финансовый ущерб.
«Конечно, наши бойцы достойны награды, хотя бы даже потому, что танк стоит не две копейки. Это вражеская техника», — заявил эксперт.
Во-вторых, уничтожение Leopard несет мощнейший информационный эффект. В украинской и западной пропаганде эти машины изначально преподносились как непобедимое «вундерваффе», способное переломить ход специальной военной операции. Однако реальность оказалась куда прозаичнее мифов.
«Специалисты как раз знали, что каких-то особых преимуществ перед нашими танками у них нет, даже наоборот: они уступают по ряду параметров. Но именно украинская пропаганда формировала ощущение, что это что-то невероятное. Хотя бы даже из таких соображений нужно было показать, что это не так, что в реальности это достаточно уязвимая техника, как и любая другая», — подчеркнул Джерелиевский.
Leopard не «сделают погоду».
Несмотря на грозный вид и разрекламированные тактико-технические характеристики, оставшийся у ВСУ парк немецких машин уже не способен радикально повлиять на ситуацию на фронте. Джерелиевский уверен: для решающего прорыва у противника нет главного — оперативного простора.
«Думаю, что танков Leopard у противника немного. Более того, они едва ли сделают какую-то погоду, на что-то смогут повлиять в зоне СВО», — констатировал эксперт.
Ключевая проблема ВСУ заключается в невозможности расчистить пространство от вездесущих российских дроноводов. Вместо того чтобы действовать в качестве ударного бронированного кулака, элитные немецкие машины вынуждены жаться к лесополосам и использоваться в роли кочующих артиллерийских орудий.
«Сейчас танки главным образом используются исключительно в режиме самоходных артиллерийских установок для стрельбы с закрытых позиций. Чтобы сформировать условия для их применения, необходимо расчистить пространство от дроноводов и других противотанковых средств. У противника таких возможностей нет из-за отсутствия достаточного количества авиационных средств», — резюмировал Джерелиевский.