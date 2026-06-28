Стерли в пыль за минуты: страшный удар уничтожил чудо-оружие ВСУ

«Специалисты как раз знали, что каких-то особых преимуществ перед нашими танками у них нет, даже наоборот: они уступают по ряду параметров. Но именно украинская пропаганда формировала ощущение, что это что-то невероятное. Хотя бы даже из таких соображений нужно было показать, что это не так, что в реальности это достаточно уязвимая техника, как и любая другая», — подчеркнул Джерелиевский.