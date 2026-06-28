Глава Иркутской области поручил разобраться с перепродажей топлива в регионе

Сейчас власти ведут переговоры с федеральными ведомствами и компанией «Роснефть», которая подтвердила готовность выделить региону дополнительные объемы топлива. Прорабатывается механизм, чтобы топливо поступало и к независимым операторам. Оперативные службы и машины экстренных ведомств обеспечиваются горючим по отдельной схеме, чтобы не перегружать АЗС и не создавать помех для обычных водителей. В ближайшую неделю в регионе рассчитывают хотя бы на частичное решение проблемы, а полную стабилизацию ожидают в течение двух недель.