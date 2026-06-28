Семья из Бурятии открыла центр помощи байкальским нерпам

В 2019 году семья Сенотрусовых из поселка Усть-Баргузин нашла на льду Баргузинского залива раненого детеныша нерпы. Они забрали его, пытались выходить, но белек погиб. Тогда они решили создать центр помощи нерпам, потому что на Байкале такого не было. Через год начали строить «Нерпалэнд». Сейчас у них есть лицензия зоосада, бассейн, изолятор и санблок. В центр попадают потерявшиеся или травмированные бельки. Нерпы проходят карантин, их выкармливают, лечат, а когда набирают нужный вес — выпускают обратно в Байкал. Одна из подопечных, Сергеевна, стала звездой соцсетей. Всего «Нерпалэнд» помог уже 30 нерпам, 15 из них выпустили в озеро. Источник: Нерп-Лэнда gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/нерпа.mp4