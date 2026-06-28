На НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел пожар после атаки БПЛА

О возгорании на НПЗ в ночь на 28 июня сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Фрагменты дрона также повредили линию электропередачи. В одном из частных домовладений выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших в Славянске-на-Кубани нет. На территории завода и в других местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.