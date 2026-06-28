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UKDJ: Британия осталась без исправных атомных подлодок

На данный момент у Великобритании нет ни одной многоцелевой атомной подводной лодки в море, все суда находятся на стоянке. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в UK Defence Journal (UKDJ).

На данный момент у Великобритании нет ни одной многоцелевой атомной подводной лодки в море, все суда находятся на стоянке. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в UK Defence Journal (UKDJ).

В материале уточнили, что подобная ситуация не является беспрецедентной, она наблюдалась сравнительно недавно.

— Общая тенденция упорно сохраняется: большая часть флота проводит значительно больше времени в стоянке у причала, чем когда-либо проводила в открытом море, — добавили в публикации.

Кроме того, отдельную тревогу у британских специалистов вызывает ситуация, происходящая с подводными лодками класса Astute.

Две из них фактически выведены из эксплуатации после простоя, а две другие проходят длительный капитальный ремонт на военно-морской базе Девонпорт, передает издание.

Ранее в посольстве России в Швеции заявили, что субмарину Российского императорского флота «Сом», которая затонула в 1916 году, нужно поднять со дна и вернуть на родину.

До этого российская сторона также отвергла утверждения главы Министерства обороны Великобритании Джона Хили о том, что подводные лодки России якобы угрожают кабелям в Атлантическом океане.

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