На данный момент у Великобритании нет ни одной многоцелевой атомной подводной лодки в море, все суда находятся на стоянке. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в UK Defence Journal (UKDJ).
В материале уточнили, что подобная ситуация не является беспрецедентной, она наблюдалась сравнительно недавно.
— Общая тенденция упорно сохраняется: большая часть флота проводит значительно больше времени в стоянке у причала, чем когда-либо проводила в открытом море, — добавили в публикации.
Кроме того, отдельную тревогу у британских специалистов вызывает ситуация, происходящая с подводными лодками класса Astute.
Две из них фактически выведены из эксплуатации после простоя, а две другие проходят длительный капитальный ремонт на военно-морской базе Девонпорт, передает издание.
Ранее в посольстве России в Швеции заявили, что субмарину Российского императорского флота «Сом», которая затонула в 1916 году, нужно поднять со дна и вернуть на родину.
До этого российская сторона также отвергла утверждения главы Министерства обороны Великобритании Джона Хили о том, что подводные лодки России якобы угрожают кабелям в Атлантическом океане.