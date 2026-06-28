Роскачество рассказало, как правильно выбрать мороженое

Кроме того, о качестве сырья косвенно говорит массовая доля сухих веществ. Так, если ее недостаточно, десерт получится водянистым, а избыток же нередко свидетельствует о переизбытке стабилизаторов или других добавок, которые искусственно увеличивают этот показатель.