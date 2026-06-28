Роскачество рассказало, как правильно выбрать мороженое

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Качественное мороженое должно изготавливаться по ГОСТ, и в его составе обязаны присутствовать молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы, рассказали РИА Новости Роскачестве.
«Качественный продукт должен изготавливаться по" 31457–2012", а значит, в его составе обязаны присутствовать молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы. Именно этот перечень вы обязаны увидеть на этикетке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что одна из главных проблем на пути от завода до прилавка — это несоблюдение температурного режима. Перед покупкой покупателю необходимо оценить внешний вид мороженого, состояние витрины и убедиться, что холодильное оборудование работает исправно.
Кроме того, о качестве сырья косвенно говорит массовая доля сухих веществ. Так, если ее недостаточно, десерт получится водянистым, а избыток же нередко свидетельствует о переизбытке стабилизаторов или других добавок, которые искусственно увеличивают этот показатель.
Не менее важен сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО), который отвечает за воздушность, скорость таяния, текстуру и консистенцию.
При оптимальном значении СОМО мороженое получается нежным, кремовым, без ледяных крупинок. Если показатель занижен, масса плохо взбивается, становится рыхлой, «снежной», с ощутимыми кристаллами льда. Если завышен — продукт излишне плотный, напоминает тесто, возможно появление лактозных кристаллов и песчанистости.
«Обратите внимание на жирность — она определяет вид мороженого: молочное — до 7,5%, сливочное — 8,0−11,5%, пломбир — 12,0−20,0%. К сожалению, при покупке невозможно визуально или органолептически выявить растительные жиры — современные технологии производства делают их практически неотличимыми от молочных», — указали в организации.
«Единственный надежный метод — лабораторный анализ на фитостерины, которых в молоке нет, а в растительном сырье они присутствуют», — добавили там.
По данным Роскачества, серьезных системных нарушений на рынке мороженого сегодня не наблюдается, однако внимательный подход к выбору все же не помешает.