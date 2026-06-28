Кондратьев: Житель Славянска-на-Кубани погиб при атаке ВСУ

«В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. К сожалению, погиб один человек», — говорится в сообщении главы региона.
Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего. Он поручил руководителю муниципалитета Роману Синяговскому обеспечить поддержку близким.
В том же населённом пункте зафиксировано возгорание на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Кроме того, вышли из строя линия электропередачи и газовая труба.
Последствия атаки также затронули Красноармейский район. В хуторе Трудобеликовском обломки упали на несколько частных домовладений, ранен один местный житель. Врачи оказали необходимую помощь пострадавшему на месте.
Сейчас на всех участках происшествий продолжают работу оперативные и специальные службы.
Губернатор призвал население сохранять бдительность. При объявлении сигнала тревоги необходимо оставаться в помещениях, держась подальше от окон.
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