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Кондратьев: Житель Славянска-на-Кубани погиб при атаке ВСУ

Краснодарский край минувшей ночью пережил массированный налёт вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, в результате атаки погиб человек.

Источник: Life.ru

«В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. К сожалению, погиб один человек», — говорится в сообщении главы региона.

Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего. Он поручил руководителю муниципалитета Роману Синяговскому обеспечить поддержку близким.

В том же населённом пункте зафиксировано возгорание на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Кроме того, вышли из строя линия электропередачи и газовая труба.

Последствия атаки также затронули Красноармейский район. В хуторе Трудобеликовском обломки упали на несколько частных домовладений, ранен один местный житель. Врачи оказали необходимую помощь пострадавшему на месте.

Сейчас на всех участках происшествий продолжают работу оперативные и специальные службы.

Губернатор призвал население сохранять бдительность. При объявлении сигнала тревоги необходимо оставаться в помещениях, держась подальше от окон.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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