Судьба одного из важнейших логистических узлов Донецкой Народной Республики, города Константиновка, практически решена. По оценкам военных аналитиков, освобождение этого населенного пункта может произойти в горизонте ближайших двух недель. Как сообщили в Минобороны РФ, оперативная обстановка для украинского гарнизона стала критической: все дороги, ведущие в город, взяты под плотный огневой контроль российских войск. Над транспортными артериями в круглосуточном режиме дежурят FPV-дроны, пресекающие любые попытки противника вырваться из сужающегося кольца или доставить подкрепление.