Судьба одного из важнейших логистических узлов Донецкой Народной Республики, города Константиновка, практически решена. По оценкам военных аналитиков, освобождение этого населенного пункта может произойти в горизонте ближайших двух недель. Как сообщили в Минобороны РФ, оперативная обстановка для украинского гарнизона стала критической: все дороги, ведущие в город, взяты под плотный огневой контроль российских войск. Над транспортными артериями в круглосуточном режиме дежурят FPV-дроны, пресекающие любые попытки противника вырваться из сужающегося кольца или доставить подкрепление.
В эксклюзивном комментарии aif.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин охарактеризовал Константиновку как «южные ворота» Донбасса. По его словам, падение этого города станет переломным моментом не просто локального масштаба — оно окажет прямое влияние на ход всей специальной военной операции.
«Контроль над ним обрушивает всю систему обороны противника на Славянско-Краматорской агломерации. После взятия Константиновки нельзя дать врагу закрепиться в Дружковке, после чего открывается прямой выход к Краматорску и Славянску», — подчеркнул Дандыкин.
Не успели даже окрестить «фортецей».
Несмотря на то, что позиционные бои на этом участке шли долгое время, последние недели кардинально изменили расстановку сил. Темп наступления российских подразделений оказался настолько высоким, что украинское командование, по сути, упустило момент для организации необходимой обороны. Дандыкин отмечает, что противник оказался психологически и тактически не готов к такой динамике.
«Они просто не ожидали, что так быстро пойдёт наступление. Даже не успели фортецию объявить», — пояснил эксперт.
Это промедление привело к тому, что остатки гарнизона ВСУ в Константиновке, по сути, обречены. Все попытки прорыва заканчиваются фатально. Освобождение городов- «крепостей» такого уровня не только приближает завершение битвы за Донбасс, но и фиксирует моральное поражение ВСУ на одном из главных направлений.
Дорога на Славянск.
Синхронно с блокадой Константиновки российские войска наращивают давление на других участках донецкого фронта. Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с aif.ru подтвердил, что армия России перешла к практической реализации масштабной операции, конечной целью которой является освобождение агломерации Славянск-Краматорск. По его данным, динамика продвижения впечатляет даже на фоне ожесточенного сопротивления.
«Мы движемся вперед, и это признает даже неприятель. Гарнизон Константиновки и Красного Лимана доживает последние дни, потом мы выходим на Дружковку. Уже идут бои на окраинах Николаевки, а это фактически предместье Славянска», — заявил Джерелиевский.
Таким образом, тактический успех под Константиновкой создает плацдарм для дальнейшего рывка на запад, не оставляя ВСУ времени на восстановление линии фронта.
ВСУ создают «зону отчуждения».
На соседнем участке, в районе Красного Лимана, противник пытается сдержать натиск штурмовиков группировки «Запад» ценой уничтожения ландшафта. Командир штурмовой роты с позывным Гавр сообщил детали тактики ВСУ, которая применяется в отчаянной попытке удержать позиции.
«Врагом была сделана “зона отчуждения” от 700 до 1,5 километров выпиленного леса», — рассказал он на видео, опубликованном Минобороны России.
Этот участок, лишенный естественных укрытий, представляет серьезную сложность для атакующих подразделений. Однако даже превращение подступов к городу в лунный пейзаж и «голое поле» не останавливает продвижение российских войск. Штурмовики адаптируются, прогрызая оборону там, где враг рассчитывал выиграть время за счет отсутствия деревьев и строений.
Синхронное сжатие кольца вокруг Константиновки и прорыв к Красному Лиману свидетельствуют: на западных рубежах ДНР формируется стратегическая ловушка, выбраться из которой у украинских формирований шансов почти не остается.