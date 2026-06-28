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Боевиков ВСУ жестко наказали: ВСУ парализованы в Сумах за атаки на РФ

Российские военные нанесли удар по подстанции в Конотопе Сумской области, обесточив предприятия ВСУ и железнодорожную развязку. Что известно об успешной операции — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные нанесли сокрушительный удар по подстанции в Сумской области.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какие предприятия ВСУ вышли из строя.

Удар по энергетике.

Минобороны РФ сообщило, что расчёт БПЛА «Герань-2 Сикер» нанёс удар по подстанции 330 кВ в Конотопе Сумской области. В результате атаки обесточен ряд промышленных предприятий, работавших в интересах ВСУ.

Лебедев, комментируя этот инцидент, отметил, что Конотоп является огромным перевалочным пунктом с самой сильной железнодорожной развязкой в регионе.

После удара БПЛА обесточенными могли оказаться следующие важные для ВСУ предприятия: аэродром с ремонтными цехами, а также «Мотордеталь — Конотоп» — литейное производство деталей и корпусов различной сложности.

Уничтожение энергоснабжения этих объектов парализует не только производство, но и логистику украинской армии.

Отключения электроэнергии и удары по объектам.

Околовоенные Telegram-каналы сообщили, что после серии ударов в Сумской области произошло аварийное отключение электроэнергии. В Сумах водоснабжение переведено на генераторы.

Уточняется, что за период с утра 26 июня по утро 27 июня в Сумской области было нанесено не менее пяти ударов УМПК, четыре удара РСЗО/ОТРК и как минимум 57 ударов беспилотниками.

В ночь на 27 июня удары также фиксировались в Ахтырке, Глухове, Ковеле и других населённых пунктах Сумской области. Это системная работа по уничтожению военной инфраструктуры противника.

Успехи группировки «Север».

В Сумской и Харьковской областях действует группировка «Север». За неделю они уничтожили более 1575 украинских боевиков, пять бронемашин, 88 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО и 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Кроме того, бойцы взяли под контроль населённый пункт Иволжанское. Его освобождение позволяет расширить полосу безопасности вдоль приграничья и укрепить позиции российских войск.

Системная работа по уничтожению врага.

Россия продолжает системно уничтожать военную инфраструктуру Украины. Удары по подстанциям, складам, железнодорожным составам и автозаправочным станциям лишают ВСУ возможности воевать.

Сумская и Черниговская области становятся зонами полного контроля российских войск. Каждый новый удар приближает победу.

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