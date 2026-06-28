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Минобороны РФ: военные ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР

Российские военные ликвидировали пункты управления БПЛА украинских войск в многоэтажных застройках Константиновки в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали пункты управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины в многоэтажных застройках Константиновки в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли военнослужащие российской группировки войск «Юг».

«В ходе воздушной разведки были обнаружены замаскированные точки запуска БПЛА противника, оборудованные в подъездах и подвалах высотных зданий. Кадры объективного контроля зафиксировали точные попадания по инфраструктуре запуска БПЛА ВСУ, а также ликвидацию живой силы противника», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Юг» выявляют и ликвидируют в Константиновке позиции украинских войск, с которых осуществлялись запуски и управление беспилотниками.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.

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