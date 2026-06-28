Майский «декор» побережья: фоторепортаж с пляжей Хабаровска, где отдых оставляет следы

Долгожданное тепло выманило хабаровчан на набережные и песчаные косы. Казалось бы, вот он долгожданный сезон пикников, шашлыков и закатов у воды. Но, как часто бывает, после бурного веселья природа остается наедине с последствиями человеческого «урагана». Наш фотокорреспондент прошелся по пляжам города и запечатлел то, что обычно остается за кадром счастливых селфи.