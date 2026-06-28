Майский «декор» побережья: фоторепортаж с пляжей Хабаровска, где отдых оставляет следы

Долгожданное тепло выманило хабаровчан на набережные и песчаные косы. Казалось бы, вот он долгожданный сезон пикников, шашлыков и закатов у воды. Но, как часто бывает, после бурного веселья природа остается наедине с последствиями человеческого «урагана». Наш фотокорреспондент прошелся по пляжам города и запечатлел то, что обычно остается за кадром счастливых селфи.
В объектив попали не живописные закаты, а настоящие арт-объекты новой реальности: пластиковые стаканчики, причудливо вросшие в гальку, осколки стекла, сверкающие на солнце ярче звезд, и бескрайние просторы окурков, которые волны деликатно пытаются смыть обратно в Амур. Отдыхающие оставили после себя не только веселые снимки, но и горы пакетов, оберток от чипсов и пустые бутылки, которые теперь служат «украшением» для кустов и веток.
Пока одни наслаждались природой, другие превратили берег в филиал городской свалки. Летнее солнце ласково освещает этот «натюрморт», и становится ясно: мусор на пляже — это та цена за отдых, которую платит уже не человек.
Увидеть своими глазами, во что превращаются любимые места отдыха хабаровчан после первых жарких выходных, вы сможете в нашем фоторепортаже. Возможно, эти кадры окажутся убедительнее любых слов и напомнят: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Смотрим и делаем выводы.