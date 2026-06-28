Французская школьница исполнила мечту побывать на «Алых парусах»: иностранка поражена масштабом

Петербургское шоу «Алые паруса» каждый год исполняет мечты не только выпускников местных школ, но и гостей города. Вечером 27 июня в незабываемую атмосферу праздника погрузилась француженка Майя Бланш. Она не смогла передать свои впечатления от увиденного. Школьница из Франции считает, что шоу нужно увидеть своими глазами, цитирует девушку «Пятый канал».