Французская школьница исполнила мечту побывать на «Алых парусах»: иностранка поражена масштабом

Петербургское шоу «Алые паруса» каждый год исполняет мечты не только выпускников местных школ, но и гостей города. Вечером 27 июня в незабываемую атмосферу праздника погрузилась француженка Майя Бланш. Она не смогла передать свои впечатления от увиденного. Школьница из Франции считает, что шоу нужно увидеть своими глазами, цитирует девушку «Пятый канал».
Иностранка рассказала, что «Алые паруса» были ее давней мечтой. Она смогла прибыть в Петербург как участница проекта «Поезд памяти». Француженка призналась, что хотела бы привезти на шоу друзей. Она осталась поражена масштабом мероприятия.
«Мне бабушка рассказывала, как ей очень понравился этот праздник. Она живет в Питере, поэтому она все время сюда приходит и смотрит», — поделилась Майя Бланш.
Масштабный выпускной шокировал также американского журналиста Тофериуса Максимуса Крейна. Он пришел в восторг от шоу. Журналист заявил, что еще не видел ничего подобного.