Четверо детей пострадали в ДТП с опрокинувшимся автомобилем в Туве

Четверо детей получили травмы в ДТП, которое произошлло в Туве. Подробности рассказывает пресс-служба ГУ МВД по региону..
Сообщается, что на 64-м км автодороги Кызыл — Эрзин опрокинулся автомобиль марки «Тойота Альфард».
«Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе четверо детей», — сказано в релизе.
Предварительно установлено, что всего в машине было семь человек.
Ранее СК возбудил дело после гибели трехлетнего ребенка в ДТП. Соообщалось, что 11-летний мальчик посадил трехлетнего малыша на питбайк и попал в ДТП, в результате чего младший ребенок погиб.
Также сообщалось, что в Ростове двухлетний малыш погиб, попав под колеса на пешеходном переходе.
Напомним, в День защиты детей двое школьников погибли в страшном ДТП на трассе в Самарской области.