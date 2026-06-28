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Четверо детей пострадали в ДТП с опрокинувшимся автомобилем в Туве

МВД: В Туве опрокинулся автомобиль, пострадали четверо детей и двое взрослых.

Источник: Комсомольская правда

Четверо детей получили травмы в ДТП, которое произошлло в Туве. Подробности рассказывает пресс-служба ГУ МВД по региону..

Сообщается, что на 64-м км автодороги Кызыл — Эрзин опрокинулся автомобиль марки «Тойота Альфард».

«Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе четверо детей», — сказано в релизе.

Предварительно установлено, что всего в машине было семь человек.

Ранее СК возбудил дело после гибели трехлетнего ребенка в ДТП. Соообщалось, что 11-летний мальчик посадил трехлетнего малыша на питбайк и попал в ДТП, в результате чего младший ребенок погиб.

Также сообщалось, что в Ростове двухлетний малыш погиб, попав под колеса на пешеходном переходе.

Напомним, в День защиты детей двое школьников погибли в страшном ДТП на трассе в Самарской области.