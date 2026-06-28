В ГД рассказали, как мошенники обманывают сверкой данных по пенсионным счетам

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Социальный фонд РФ может заниматься сверкой данных о счетах, на которые поступает пенсия, но требование подтвердить личность может возникнуть только при личном визите получателя пенсии в МФЦ или клиентскую службу фонда. Если же по телефону от пенсионера требуют назвать реквизиты карты якобы для сверки данных, — это мошенники, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
Сверкой данных по счетам, где годами лежит только пенсия и нет никаких других операций, занимается сам Социальный фонд через свои каналы, а звонящие от его имени к проверке отношения не имеют, сказал депутат. «Сведения о смерти получателя приходят в фонд напрямую из органов ЗАГС, регулярно и без всякого заявления от родственников. Получив их, фонд прекращает выплату с 1-го числа следующего за смертью месяца, извещает банк и при необходимости отзывает суммы, ушедшие лишний раз. Повод присмотреться появляется, когда деньги месяцами лежат без движения, а владелец не выходит на связь с банком. Тогда фонд и банк сверяют, доходит ли пенсия до живого человека, чтобы ее не получали за умершего годами», — пояснил он.
Стоит отделить настоящую проверку от уловки мошенников: подтвердить личность, актуальность данных или факт проживания просят только при личном визите в клиентскую службу фонда, в МФЦ, через «Госуслуги» или письмом по почте, подчеркнул Говырин. «Ни фонд, ни банк не звонят с требованием продиктовать код из сообщения, назвать реквизиты карты или перевести пенсию на некий безопасный счет. Любой такой звонок — это обман», — предупредил депутат.
Парламентарий отметил, что каждое лето вокруг пенсий поднимается одна и та же волна слухов «про карты и якобы пропавшие выплаты». «Перевод государственных выплат на карты “Мир” закреплен законом о Национальной платежной системе, и для пенсионеров он завершился еще к 2020 году. Деньги от Социального фонда приходят либо на карту “Мир”, либо на счет или вклад без привязанной карты. Кто привык к наличным, тот получает их через почту дома или в кассе отделения. Карты Visa и Mastercard внутри страны для этих выплат и так давно не применяются, исключение оставлено лишь для тех, кто постоянно живет за рубежом», — разъяснил он.
Кроме того, депутат не рекомендует пенсионерам передавать свою карту родственникам. «Пенсия по закону зачисляется на счет самого получателя. Если пожилой человек физически не может сам распоряжаться деньгами, для этого есть нотариальная доверенность или доставка выплаты на дом. Передача своей карты и кода родственникам способом получения пенсии не была никогда», — указал депутат.
Говырин советует пенсионерам проверить, что выплаты идут карту на «Мир» или на счет без карты, вернуть себе карту, если ею пользуется кто-то из близких, и держать паспортные данные в банке и в фонде в актуальном виде.