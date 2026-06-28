Врач-кардиолог Козик назвала аттракционы, способные вызвать остановку сердца

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Аттракционы, действующие против силы земного притяжения, американские горки, карусели с вращением на 180 градусов и горки свободного падения в аквапарках — создают критическую нагрузку на сердце и сосуды и могут спровоцировать криз, инфаркт или инсульт у людей из групп риска. Об этом ТАСС сообщила врач-кардиолог высшей категории, доктор медицинских наук Валентина Козик.
«Наиболее рискованными являются аттракционы, работающие против силы гравитации. К ним относятся американские горки, карусели с резким вращением, а также горки в аквапарках, предполагающие свободное падение под собственным весом. Здесь сердечно-сосудистая система сталкивается с максимально резкими перепадами нагрузки, что делает эти аттракционы наиболее небезопасными», — сказала врач-кардиолог.
По ее словам, такие развлечения противопоказаны людям с ишемической болезнью сердца, а также артериальной гипертензией с частыми гипертоническими кризами — резкими скачками давления, способными привести к поражению сосудов и внутренних органов. В группе риска и те, кто перенес инфаркт миокарда или инсульт, а также посетители с нестабильной психикой.
Кардиолог перечислила симптомы, при которых от катания стоит отказаться. «Это тошнота, головокружение, повышенное артериальное давление, давящие боли за грудиной и, в принципе, повышенная тревожность», — отметила собеседница агентства.
Аналогичные ограничения, по словам Козик, распространяются и на «комнаты страха». Людям с лабильной, то есть неустойчивой психикой и нестабильным давлением подобные развлечения не рекомендованы — резкий выброс гормонов стресса способен спровоцировать скачок давления и нарушение сердечного ритма. Тем, у кого есть хронические заболевания сердца и сосудов, эксперт советует выбирать более спокойные виды досуга.