Врач-кардиолог Козик назвала аттракционы, способные вызвать остановку сердца

По ее словам, такие развлечения противопоказаны людям с ишемической болезнью сердца, а также артериальной гипертензией с частыми гипертоническими кризами — резкими скачками давления, способными привести к поражению сосудов и внутренних органов. В группе риска и те, кто перенес инфаркт миокарда или инсульт, а также посетители с нестабильной психикой.