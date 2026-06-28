Один против роя: Как российских морпех обхитрил 17 украинских дронов посреди поля под Новым Донбассом

Ранее Life.ru рассказал о российском штурмовике из 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат», который три месяца в одиночку удерживал отбитый у врага опорный пункт в Константиновке. Боец оказался в полной изоляции. Регулярная связь с основными силами отсутствовала, а ждать ротации или подкрепления не приходилось из-за плотных обстрелов и шастающих вокруг вражеских диверсионных групп.