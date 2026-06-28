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Один против роя: Как российских морпех обхитрил 17 украинских дронов посреди поля под Новым Донбассом

Российский военнослужащий в районе населённого пункта Новый Донбасс в ДНР сумел отразить атаку 17 FPV-дронов ВСУ и продолжил выполнение боевой задачи. Об этом рассказал РИА «Новости» командир третьего батальона полка с позывным Барс.

Источник: Life.ru

По его словам, ВСУ обнаружили морпеха при переходе открытого участка местности протяжённостью около 400 метров. Противник начал атаковать его дронами разных типов — на радиоуправлении и на оптоволокне.

Военнослужащий уничтожил несколько беспилотников из стрелкового оружия, а от остальных уклонялся с помощью манёвров. Всего по нему было применено 17 FPV-дронов. Боец добрался до лесополосы и выполнил поставленную задачу.

«Все наблюдали за ним в режиме реального времени. За него переживали многие. Он проявил выдержку, хладнокровие и выполнил задачу до конца», — добавил Барс.

Ранее Life.ru рассказал о российском штурмовике из 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат», который три месяца в одиночку удерживал отбитый у врага опорный пункт в Константиновке. Боец оказался в полной изоляции. Регулярная связь с основными силами отсутствовала, а ждать ротации или подкрепления не приходилось из-за плотных обстрелов и шастающих вокруг вражеских диверсионных групп.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.