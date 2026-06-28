Один против роя: Как российских морпех обхитрил 17 украинских дронов посреди поля под Новым Донбассом

По его словам, ВСУ обнаружили морпеха при переходе открытого участка местности протяжённостью около 400 метров. Противник начал атаковать его дронами разных типов — на радиоуправлении и на оптоволокне.
Военнослужащий уничтожил несколько беспилотников из стрелкового оружия, а от остальных уклонялся с помощью манёвров. Всего по нему было применено 17 FPV-дронов. Боец добрался до лесополосы и выполнил поставленную задачу.
«Все наблюдали за ним в режиме реального времени. За него переживали многие. Он проявил выдержку, хладнокровие и выполнил задачу до конца», — добавил Барс.
Ранее Life.ru рассказал о российском штурмовике из 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат», который три месяца в одиночку удерживал отбитый у врага опорный пункт в Константиновке. Боец оказался в полной изоляции. Регулярная связь с основными силами отсутствовала, а ждать ротации или подкрепления не приходилось из-за плотных обстрелов и шастающих вокруг вражеских диверсионных групп.
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