В России ограничили количество банковских карт на одного человека и ввели штрафы за авторизацию через иностранные сервисы

Президент России Владимир Путин подписал два новых закона — о защите от мошенников и о правилах авторизации на российских сайтах.
Первый закон разрешает абонентам установить самозапрет на входящие международные звонки — снять ограничение можно только при личном обращении в МФЦ.
Родители получают право уведомить оператора, что SIM-картой пользуется ребенок, после чего оператор обязан обеспечить доступ к безопасному контенту. Для физических лиц вводится лимит на банковские карты — не более 20 на человека.
Появляется «красная кнопка» для жалоб на мошенников: сообщить о подозрительных действиях можно через «Госуслуги» и мессенджер Макс. Также создается единая база идентификационных номеров устройств (IMEI), которую будут наполнять операторы связи и уполномоченные органы власти.
Массовые обзвоны без согласия абонента разрешаются только для информирования, обязательного по федеральным законам и актам органов власти; для остальных случаев потребуется согласие.
Закон вводит механизм компенсации жертвам мошенников, если банк или оператор связи нарушил требования по предотвращению хищений, и запрещает расторгать договор связи раньше чем через 90 дней после заключения — чтобы снизить оборот одноразовых SIM-карт.
Положения закона вводятся поэтапно: с 1 сентября 2026 года, 1 марта 2027-го, 1 сентября 2027-го и 1 января 2028 года.
Второй закон вносит изменения в КоАП и наказывает владельцев российских ресурсов за вход пользователей через зарубежные сервисы — например, по кнопкам Google или Apple ID. Соответствующий законопроект Госдума приняла ранее. Допустимыми остаются вход по номеру мобильного телефона, через ЕСИА (портал «Госуслуги»), Единую биометрическую систему и российские сервисы авторизации. Штрафы для владельцев сайтов начинают действовать с 1 июля 2026 года.
За первое нарушение для юридических лиц предусмотрен штраф от 500 000 до 700 000 рублей, для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей, для граждан — от 10 000 до 20 000 рублей.
При повторном нарушении суммы для юрлиц возрастают до 1,4 млн рублей, а за нарушения, связанные с рекомендательными алгоритмами и неисполнением предписаний Роскомнадзора, штраф может достигать 2,8 млн рублей. Сам запрет на регистрацию через иностранные сервисы действует с 2023 года; требований к почте, которая используется как логин, нет.
Ответственность ложится на владельцев ресурсов — рядовых пользователей за вход через зарубежные сервисы штрафовать не будут.