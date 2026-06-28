Биолог Сафонов назвал насекомое, которое заражает россиян личинками

Заразить россиянку личинками гельминта могли мясные мухи, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru биолог Дмитрий Сафонов.
Напомним, жительница Краснодара после прогулки по центру города заметила, что у нее опухло веко. Сначала она подумала, что это аллергия на укус комара, но на следующий день обнаружила, что под кожей что-то двигается.
Врачи краевой больницы диагностировали живого паразита, которого извлекли хирургическим путем. После операции пациентка чувствует себя хорошо, ее зрение не пострадало.
«Это могли быть мясные мухи. Для них свойственен паразитизм. Это единственный возможный способ выживания и размножения у них. Их личинкам нужна не мертвая ткань, а живая. То есть они питаются живыми тканями млекопитающих, здесь речь и о человеке идет. Мясные мухи могут откладывать яйца в раны», — пояснил эксперт.
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