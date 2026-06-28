Биолог Сафонов назвал насекомое, которое заражает россиян личинками

«Это могли быть мясные мухи. Для них свойственен паразитизм. Это единственный возможный способ выживания и размножения у них. Их личинкам нужна не мертвая ткань, а живая. То есть они питаются живыми тканями млекопитающих, здесь речь и о человеке идет. Мясные мухи могут откладывать яйца в раны», — пояснил эксперт.