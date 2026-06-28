Лето с привкусом неловкости: Стоматолог объяснила, откуда берётся неприятный запах изо рта

Многие люди замечают, что в жаркое время года неприятный запах изо рта возникает чаще, даже если они регулярно чистят зубы и не имеют серьёзных стоматологических заболеваний. Летом риск появления неприятного запаха изо рта действительно возрастает даже у абсолютно здоровых людей. В большинстве случаев это связано не с заболеваниями зубов, а с особенностями работы организма в условиях жары.
Зоя Раджабова.
Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология».
В жаркую погоду организм теряет больше жидкости через потоотделение. По словам Раджабовой, если человек недостаточно пьёт, снижается выработка слюны. А именно слюна выполняет важную защитную функцию: она очищает полость рта от остатков пищи, бактерий и продуктов их жизнедеятельности. Когда слюны становится меньше, микроорганизмы начинают размножаться активнее, что и приводит к появлению неприятного запаха.
Как отметила врач, многие в жару предпочитают сладкие газированные напитки, холодный кофе, лимонады или энергетики. Такие продукты могут изменять кислотность полости рта и создавать благоприятную среду для размножения бактерий. Кроме того, сахар служит для них дополнительным источником питания.
«В сезон отпусков и пикников люди чаще перекусывают на ходу, употребляют больше фруктов, ягод, сладостей и быстрых углеводов. После таких продуктов на поверхности зубов и языка могут оставаться частицы пищи, которые становятся питательной средой для бактерий и провоцируют появление неприятного запаха», — подчёркивает Раджабова.
Ещё одна причина связана с дыханием. В жару многие люди чаще дышат через рот, особенно во время физических нагрузок, занятий спортом или при заложенности носа на фоне аллергии. Это приводит к пересыханию слизистой оболочки полости рта и дополнительно усиливает проблему.
«Источником запаха нередко становится не только зубной налёт, но и поверхность языка. На языке скапливается большое количество бактерий и продуктов их жизнедеятельности. Если во время ежедневной гигиены не очищать язык, особенно в условиях сниженного слюноотделения, риск появления неприятного запаха значительно возрастает», — отметила собеседница Life.ru.
Иногда причиной становятся заболевания десен, кариес, хронические воспалительные процессы ЛОР-органов, заболевания желудочно-кишечного тракта или эндокринные нарушения. Поэтому если проблема сохраняется длительное время, несмотря на хорошую гигиену, необходимо обратиться к врачу.
Для профилактики неприятного запаха летом специалист рекомендует соблюдать несколько простых правил: пить достаточное количество воды, тщательно чистить зубы дважды в день, использовать зубную нить, очищать язык и не злоупотреблять сладкими напитками. В большинстве случаев летний неприятный запах изо рта связан именно с обезвоживанием и временным изменением микрофлоры полости рта. Достаточно поддерживать водный баланс и уделять чуть больше внимания гигиене, чтобы сохранить свежее дыхание даже в самые жаркие дни.
Летом рацион многих становится легче и разнообразнее благодаря обилию свежих фруктов и ягод. Однако сезонные продукты, если их есть слишком много, могут повредить зубы, хотя и полезны для организма. Особенно опасны фрукты с высоким содержанием кислоты и сахара. Они делают эмаль слабее и создают условия для размножения бактерий, вызывающих кариес. Подробнее — в материале Life.ru.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.