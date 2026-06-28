Лето с привкусом неловкости: Стоматолог объяснила, откуда берётся неприятный запах изо рта

Многие люди замечают, что в жаркое время года неприятный запах изо рта возникает чаще, даже если они регулярно чистят зубы и не имеют серьёзных стоматологических заболеваний. Летом риск появления неприятного запаха изо рта действительно возрастает даже у абсолютно здоровых людей. В большинстве случаев это связано не с заболеваниями зубов, а с особенностями работы организма в условиях жары.