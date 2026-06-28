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Ливнёвки есть только на 200 км красноярских улиц, а дорог в разы больше

Мэр Красноярска Сергей Верещагин рассказал подробности о подтоплениях в Солнечном и селе Дрокино.

В мкрн Солнечный из-за сильного дождя перекрыли участок проспекта Молодёжного. Вода размыла водоотводную трубу на стройплощадке и вышла на дорогу. Общественный и личный транспорт пустили в объезд по проспекту 60 лет Образования СССР.

Движение для машин рассчитывают восстановить, идёт отсыпка склона. Мэр дал поручение не допустить повторения и сообщил, что вместе с новой дорогой здесь появится ливнёвая канализация.

А в селе Дрокино потоки со склонов зашли в частный сектор, туда выехали службы. Сергей Верещагин отметил, что городу остро не хватает ливнёвок: ими обеспечены чуть более 200 километров улиц, а общая длина дорог в разы больше. Проблему закрывают поэтапно на новых и реконструируемых объектах.