Ливнёвки есть только на 200 км красноярских улиц, а дорог в разы больше

А в селе Дрокино потоки со склонов зашли в частный сектор, туда выехали службы. Сергей Верещагин отметил, что городу остро не хватает ливнёвок: ими обеспечены чуть более 200 километров улиц, а общая длина дорог в разы больше. Проблему закрывают поэтапно на новых и реконструируемых объектах.