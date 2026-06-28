МЧС предупредило жителей ЕАО о рисках в июле

Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области подготовило среднесрочный прогноз чрезвычайных ситуаций на июль 2026 года. Жителей региона предупреждают о комплексе сезонных рисков. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по ЕАО Александр Штремель, средняя месячная температура воздуха ожидается на один-два градуса выше нормы — от 21 до 23 градусов. В первой декаде июля днём воздух может прогреваться до 31−36 градусов, во второй и третьей декадах вероятны дожди и ливни с грозами.
На реках области обстановка стабильная, подтоплений не прогнозируется. Однако в случае интенсивных осадков возможно кратковременное повышение уровня воды. Для мониторинга задействовано 20 гидропостов. Природные пожары в июле маловероятны, но сохраняется высокий риск техногенных возгораний в жилых домах, гаражах и на дачах. Основные причины — неисправная проводка, неправильное использование газовых приборов и печей, сжигание мусора.
С открытием купального сезона возрастает риск происшествий на воде. Главные причины — купание в нетрезвом виде, низкая температура воды и оставление детей без присмотра. Спасатели просят родителей не оставлять дошкольников и школьников у воды без надзора. С началом каникул увеличивается количество ДТП с участием детей на мотоциклах, скутерах, велосипедах и электросамокатах. Из-за жары также растёт риск кишечных инфекций, возможна активизация клещей — переносчиков энцефалита и болезни Лайма. При посещении лесов следует остерегаться укусов змей.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru