МЧС предупредило жителей ЕАО о рисках в июле

С открытием купального сезона возрастает риск происшествий на воде. Главные причины — купание в нетрезвом виде, низкая температура воды и оставление детей без присмотра. Спасатели просят родителей не оставлять дошкольников и школьников у воды без надзора. С началом каникул увеличивается количество ДТП с участием детей на мотоциклах, скутерах, велосипедах и электросамокатах. Из-за жары также растёт риск кишечных инфекций, возможна активизация клещей — переносчиков энцефалита и болезни Лайма. При посещении лесов следует остерегаться укусов змей.