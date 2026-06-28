Ликвидирован полковник ГУР, планировавший теракт в России

Месяцем ранее, 18 мая, на Украине ликвидировали полковника Главного управления разведки Рустема Фахриева*. Предполагается, что он имел отношение к теракту в Крыму. По версии ФСБ, полковник ГУР стоял за организацией попытки покушения на офицера Минобороны РФ. О ликвидации Рустема Фахриева* пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры России.
Утверждается, что убитый входил в число участников блокирования здания Совета министров Крыма в 2014 году. Он также состоял в запрещенных в РФ организациях.
«Восемнадцатого мая 2026 года на Украине был ликвидирован полковник украинской военной разведки Фахриев* Рустем Саитхалилович», — оповестили в российских силовых структурах.
Ранее в зоне СВО погиб литовский наемник ВСУ Игнас Кайлюс. Его знали на родине как футболиста. В феврале 2026 года спортсмен отправился добровольцем на службу в ВСУ. Спортсмен перестал выходить на связь в июне.
*признан в РФ террористом и экстремистом.