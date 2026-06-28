Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ликвидирован полковник ГУР, планировавший теракт в России

На Украине был ликвидирован причастный к теракту в Крыму полковник ГУР Фахриев*

Источник: Комсомольская правда

Месяцем ранее, 18 мая, на Украине ликвидировали полковника Главного управления разведки Рустема Фахриева*. Предполагается, что он имел отношение к теракту в Крыму. По версии ФСБ, полковник ГУР стоял за организацией попытки покушения на офицера Минобороны РФ. О ликвидации Рустема Фахриева* пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры России.

Утверждается, что убитый входил в число участников блокирования здания Совета министров Крыма в 2014 году. Он также состоял в запрещенных в РФ организациях.

«Восемнадцатого мая 2026 года на Украине был ликвидирован полковник украинской военной разведки Фахриев* Рустем Саитхалилович», — оповестили в российских силовых структурах.

Ранее в зоне СВО погиб литовский наемник ВСУ Игнас Кайлюс. Его знали на родине как футболиста. В феврале 2026 года спортсмен отправился добровольцем на службу в ВСУ. Спортсмен перестал выходить на связь в июне.

*признан в РФ террористом и экстремистом.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше