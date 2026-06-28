Зумеры чаще других конфликтуют с соседями

Конфликты чаще происходят вечером (35%) или поздно ночью (32%). При этом почти половина из тех, кто испытывает дискомфорт (47%) ничего с этим не делают и просто терпят дискомфорт. Но 40% все же идут к соседям договариваться. Еще 18% пишут в общий чат дома или подъезда, 15% стучат по стенам или батареям, 10% вызывают полицию или участкового, а 4% жалуются в управляющую компанию, сообщает итоги опроса Авито Товары.