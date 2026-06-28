Зумеры чаще других конфликтуют с соседями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 7 из 10 опрошенных красноярцев признаются, что за последний год испытывали дискомфорт из-за соседей.
Из них 22% — пару раз, 33% — периодически, а 14% — постоянно. В основном жителей Красноярска раздражают громкая музыка или телевизор (47%), шумный ремонт (44%) и громкие крики, ссоры и разговоры (41%). Еще 28% жалуются на сильные неприятные запахи — от сигарет, еды или стройматериалов.
Конфликты чаще происходят вечером (35%) или поздно ночью (32%). При этом почти половина из тех, кто испытывает дискомфорт (47%) ничего с этим не делают и просто терпят дискомфорт. Но 40% все же идут к соседям договариваться. Еще 18% пишут в общий чат дома или подъезда, 15% стучат по стенам или батареям, 10% вызывают полицию или участкового, а 4% жалуются в управляющую компанию, сообщает итоги опроса Авито Товары.
Легче всего общий язык находят опрошенные 55−64 лет (52%) и старше (58%). Не общаются или конфликтуют с соседями чаще всего зумеры (32% и 6% соответственно).