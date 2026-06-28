Ещё одно чудо: спасатели нашли живого младенца под завалами в Венесуэле

В релизе, опубликованном в социальной сети Х, обстоятельства спасения ребёнка названы «практически невозможными».
Госдеп опубликовал видео, на котором люди в форме спасательных служб достают ребёнка из груды обломков и передают его из рук в руки по направлению к палатке, в которой, вероятно, находятся медики. О том, мальчик это или девочка, не сообщается.
«Каждая спасенная жизнь — это победа», — резюмировали в Госдепе.
Ранее в Венесуэле спасли 11-летнего мальчика по имени Моисес, который после землетрясения провёл под завалами 70 часов. Это сделали спасатели из Колумбии, которые прибыли на помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Минобороны Колумбии назвали произошедшее чудом.
Накануне в Венесуэле спасатели из Сальвадора вызволили из-под завалов разрушенного здания 15-летнюю девочку и ее собаку. Ребенок вместе с питомцем застрял на девятом этаже после сильного землетрясения.
Напомним, в Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой от 7,2 до 7,5, за которыми последовали 430 афтершоков. Власти сообщили о 1430 погибших. При этом более трех тысяч человек пострадали.