Месси вышел на замену и обновил рекорд по голам на чемпионах мира

Месси появился на поле на 60-й минуте вместо Лаутаро Мартинеса и сумел отличиться через 20 минут. Игрок «Интер Майами» реализовал штрафной удар. Теперь на его счету шесть голов на текущем мундиале и 19 в сумме.
Ближайшие преследователи по этому показателю отстают на три гола. У француза Килиана Мбаппе и завершившего карьеру немца Мирослава Клозе по 16 результативных попаданий. При этом команда Мбаппе уже закончила выступления на групповой стадии.
С 2023 года рекордсмен представляет клуб MLS «Интер Майами». Ранее в Европе он защищал цвета «Пари Сен-Жермен» и «Барселоны». С каталонским коллективом форвард четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза брал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В коллекции Месси также золото мундиаля 2022 года, серебро 2014-го, победа на Олимпиаде-2008 и два Кубка Америки. Кроме того, он является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Это непревзойдённый результат в истории футбола.
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