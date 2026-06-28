Более 400 человек принимают участие в новой смене «Наука и технологии» на ТИМ «Бирюса»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более 400 студентов и молодых специалистов предприятий, а также представителей науки съехались на ТИМ «Бирюса», чтобы принять участие в новой смене «Наука и технологии».
На церемонии открытия председатель Правительства Красноярского края Алексей Медведев отметил: «Вызовы технологического лидерства, которым сегодня нужно соответствовать, это зона ответственности, в первую очередь молодых. Ведь именно они наиболее открыты к инновациям и открытиям. Каждый из вас является держателем технологического решения, которое может существенно изменить практику применения на предприятиях, в органах государственной власти, в социальной сфере. На “Бирюсе” нужно максимально плодотворно использовать время для того, чтобы обменяться идеями и представить свои. На этой смене вы сможете убедиться, что новые технологии — это не только игровые приставки. Это вещи, которые можно реализовать в сельском хозяйстве, в недропользовании, в обеспечении безопасности людей».
В течение пяти дней молодые люди пройдут обучение и ознакомятся в том числе с технологиями в аграрном секторе, лесном хозяйстве и недропользовании, изучат нейротехнологии беспилотных автоматизированных систем. В программе смены — хакатон по управлению дронами с применением искусственного интеллекта, соревнования в дисциплине «продуктовое программирование» для развития бизнеса, сообщает региональное Правительство.
По итогам курса участники направления «Технологии» получат удостоверения о повышении квалификации. Кроме того, для ребят пройдут мастер-классы по фиджитал-спорту.
В день открытия смены состоялось подписание соглашения между партнёрами смены — министерством цифрового развития Красноярского края и группой компаний «Геоскан». Стороны договорились о развитии гражданских беспилотных авиасистем (БАС) на территории региона и реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Добавим, что новая смена проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Это уже вторая смена в текущем сезоне ТИМ «Бирюса». Первая смена «Физическая культура и спорт» прошла с 17 по 25 июня. Всего в 2026 году состоится 10 смен, три из которых всероссийские, четыре межрегиональные и три региональные.