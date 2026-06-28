Более 400 человек принимают участие в новой смене «Наука и технологии» на ТИМ «Бирюса»

На церемонии открытия председатель Правительства Красноярского края Алексей Медведев отметил: «Вызовы технологического лидерства, которым сегодня нужно соответствовать, это зона ответственности, в первую очередь молодых. Ведь именно они наиболее открыты к инновациям и открытиям. Каждый из вас является держателем технологического решения, которое может существенно изменить практику применения на предприятиях, в органах государственной власти, в социальной сфере. На “Бирюсе” нужно максимально плодотворно использовать время для того, чтобы обменяться идеями и представить свои. На этой смене вы сможете убедиться, что новые технологии — это не только игровые приставки. Это вещи, которые можно реализовать в сельском хозяйстве, в недропользовании, в обеспечении безопасности людей».