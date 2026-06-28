В Госдуме предложили пересчитать прожиточный минимум в сторону увеличения

Прожиточный минимум в России необходимо пересчитать в сторону увеличения. Об этом в воскресенье, 28 июня, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
— Предлагаем пересчитать прожиточный минимум с сторону увеличения. Без учета кредитов у нас получилось почти 45 тысяч рублей, с кредитами — 53 тысячи, — уточнил депутат.
Он также добавил, что партия самостоятельно рассчитала показатель с учетом всех базовых потребностей и обязательных платежей человека.
— В основу продуктовой части легли рекомендации Минздрава — рацион должен содержать столько питательных веществ, сколько необходимо для поддержания здоровья, — цитирует его ТАСС.
Тем временем после повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) аферисты начали рассылать гражданам сообщения о якобы необходимом перерасчете зарплаты и индексации выплат.
Ранее также сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о введении минимального почасового размера оплаты труда. Предполагается, что показатель будут устанавливать ежегодно одновременно с МРОТ.