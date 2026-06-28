Месси забил 19-й гол на чемпионатах мира, обновив бомбардирский рекорд турнира

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился забитым мячом в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Иордании и обновил бомбардирский рекорд турнира.
Форвард довел число голов на мировых первенствах до 19. Второе место по этому показателю занимают француз Килиан Мбаппе, команда которого уже провела все игры на групповой стадии, и немец Мирослав Клозе, завершивший карьеру. На их счету по 16 мячей.
Месси 39 лет, с 2023 года он выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» (8).
Ранее ТАСС сообщал, что Месси впервые с 2006 года остался в запасе на матч чемпионата мира. Он появился на поле в игре с командой Иордании на 60-й минуте. Всего на проходящем в Северной Америке турнире футболист записал на свой счет 6 голов.