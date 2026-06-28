На концерте Макса Коржа в Германии фанаты развернули флаги России и Украины

На концерте Макса Коржа в Германии развернули флаги России, Украины и Белоруссии. Видео © X / Lord Bebo.
Напомним, что 25 июня отмечался День дружбы и единения славян.
Макс Корж (настоящее имя Максим Анатольевич Корж) родился в 1988 году в Белоруссии). Автор песен и независимый продюсер. Получил известность в 2012 году с альбомом «Животный мир» и хитами «Небо поможет нам», «Где я». В последующих работах («Жить в кайф», «Малый повзрослел») сочетал дворовую лирику, мелодичный рэп и танцевальную электронику.
Ранее Life.ru писал, что на концерте Макса Коржа в Румынии фанаты получили травмы и остались без арендованного жилья. Для десятков российских слушателей поездка обернулась финансовыми потерями и ночёвкой на улице. Само выступление в Бухаресте собрало 40 тысяч зрителей. На трибунах смешались русские, молдаване, румыны и украинцы.
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