На концерте Макса Коржа в Германии фанаты развернули флаги России и Украины

Ранее Life.ru писал, что на концерте Макса Коржа в Румынии фанаты получили травмы и остались без арендованного жилья. Для десятков российских слушателей поездка обернулась финансовыми потерями и ночёвкой на улице. Само выступление в Бухаресте собрало 40 тысяч зрителей. На трибунах смешались русские, молдаване, румыны и украинцы.