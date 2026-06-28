Арт-резиденция «ПилоТЫ» открыла набор

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До 15 июля молодёжный творческий бизнес-центр «Пилот» принимает заявки от будущих резидентов сквера «ПилоТЫ» (ул. Аэровокзальная, 10). Участники смогут организовать мастер-класс или концерт, лекцию, выставку или квартирник, а также предложить собственный уникальный формат события.
Стать резидентами арт-пространства под открытым небом и реализовать в нём свои идеи могут красноярцы в возрасте от 14 до 35 лет.
Арт-резиденция работает второе лето. В прошлом сезоне её участниками стали шестнадцать резидентов, которые проводили собственные события в парке в тёплое время года. Организаторы предоставляют площадку в сквере, помогают с подготовкой события, информационным сопровождением и организационными вопросами. Резидентам достаточно предложить идею и рассказать, как они видят её реализацию.
Для участия необходимо заполнить анкету и рассказать о своей идее. Подробности и форма заявки опубликованы в группе молодёжного творческого бизнес-центра «Пилот» в социальной сети «ВКонтакте».
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