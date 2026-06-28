Арт-резиденция «ПилоТЫ» открыла набор

Арт-резиденция работает второе лето. В прошлом сезоне её участниками стали шестнадцать резидентов, которые проводили собственные события в парке в тёплое время года. Организаторы предоставляют площадку в сквере, помогают с подготовкой события, информационным сопровождением и организационными вопросами. Резидентам достаточно предложить идею и рассказать, как они видят её реализацию.