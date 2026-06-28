Хабаровские продукты появятся на полках у крупнейших федеральных ритейлеров

Хабаровские производители договорились о поставках продукции в крупнейшие федеральные торговые сети после форума «Неделя российского ритейла» в Москве. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Хабаровский край стал единственным регионом Дальнего Востока, который развернул на главной отраслевой площадке страны собственный павильон. По словам главы региона, за четыре дня его посетили больше восьми тысяч гостей.
Под брендом «Сделано в Хабаровском крае» в Москве представили 170 наименований от 21 производителя. Потенциальные партнёры пробовали мёд, воду, кофе, снеки, мясные деликатесы, икру, рыбу и другую местную продукцию.
Отдельные договорённости достигнуты с министерством торговли Узбекистана. Хабаровский край планирует поставлять туда рыбу, дикое мясо, дикоросы и ягоды, а взамен получать овощи и фрукты по фиксированным ценам для регионального рынка.
Интерес к хабаровским товарам проявили и зарубежные партнёры. Китайские представители пригласили производителей края на международные выставки, а местные дизайнеры получили заказ на пошив форменной одежды для ритейлеров.
«Будем расширять географию и делать бренд Хабаровского края узнаваемым», — отметил Дмитрий Демешин.
Форум «Неделя российского ритейла» стал для региона не просто выставкой, а площадкой для выхода на новые рынки. Теперь властям и бизнесу предстоит довести достигнутые договорённости до контрактов и реальных поставок на полки федеральных сетей.