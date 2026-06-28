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В Хабаровском крае 44 жителя отдали мошенникам 22,9 млн рублей за неделю

По всем зарегистрированным случаям возбуждены и расследуются уголовные дела.

В Хабаровском крае за неделю 44 человека стали жертвами дистанционных мошенников и лишились более 22,9 млн рублей. О новых случаях обмана предупредили в прокуратуре Хабаровского края.

С начала года от IT-мошенничества в регионе пострадали уже 1260 жителей. Общий ущерб превысил 726,5 млн рублей — это деньги, которые люди переводили сами под давлением аферистов или теряли после доступа злоумышленников к картам, телефонам и банковским приложениям.

Самыми частыми схемами развода остаются звонки от имени силовиков, сотрудников банков и социальных служб. Людей убеждают, что их сбережения якобы под угрозой, а затем заставляют перевести деньги на «безопасные счета» или передать наличные курьеру под предлогом «декларирования».

Продолжают работать и другие схемы: псевдоинвестиции, «игра на бирже», предложения о дополнительном заработке, покупки товаров и услуг через мессенджеры, которые после оплаты никто не доставляет. Иногда мошенники пишут от имени знакомых, чьи аккаунты уже взломаны, и просят срочно занять денег.

Отдельная опасность — ссылки на установку приложений. После перехода по ним злоумышленники могут получить доступ к телефону и списать деньги с банковской карты.

По всем зарегистрированным случаям возбуждены и расследуются уголовные дела.