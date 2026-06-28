В Хабаровском крае 44 жителя отдали мошенникам 22,9 млн рублей за неделю

С начала года от IT-мошенничества в регионе пострадали уже 1260 жителей. Общий ущерб превысил 726,5 млн рублей — это деньги, которые люди переводили сами под давлением аферистов или теряли после доступа злоумышленников к картам, телефонам и банковским приложениям.