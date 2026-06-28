Народные приметы на 29 июня: чего нельзя делать в день Тихона Утешителя?

29 июня православная церковь чтит память святителя Тихона Амафунтского, жившего на Кипре в IV-V веках. Родители воспитали его в благочестии, и уже в юности он явил дар чудотворения. Однажды отец-пекарь отправил его на рынок продавать хлеб, но Тихон встретил нищих и раздал им всё безвозмездно. Отец разгневался, однако юноша ответил, что, отдав хлеб голодным, он дал взаймы Господу. Когда же отец заглянул в пустое хранилище, оно оказалось доверху заполнено зерном. Позже Тихон стал епископом родного Амафунта, где боролся с языческими культами, разрушал капища и прославился необычайной добротой и милосердием.