Народные приметы на 29 июня: чего нельзя делать в день Тихона Утешителя?

29 июня православная церковь чтит память святителя Тихона Амафунтского, жившего на Кипре в IV-V веках. Родители воспитали его в благочестии, и уже в юности он явил дар чудотворения. Однажды отец-пекарь отправил его на рынок продавать хлеб, но Тихон встретил нищих и раздал им всё безвозмездно. Отец разгневался, однако юноша ответил, что, отдав хлеб голодным, он дал взаймы Господу. Когда же отец заглянул в пустое хранилище, оно оказалось доверху заполнено зерном. Позже Тихон стал епископом родного Амафунта, где боролся с языческими культами, разрушал капища и прославился необычайной добротой и милосердием.
В народном календаре — Тихон Утешитель и Тихон Тихий. Считалось, что с этого дня в природе наступает умиротворение: певчие птицы постепенно затихают, звери прячутся в норы, а солнце словно замедляет свой бег по небу. Завершался период молодого лета, и начиналось зрелое.
Сегодня мы вспомним приметы и обычаи этой даты и расскажем, что нельзя делать 29 июня, чтобы не было беды.
Народные приметы на 29 июня: что нельзя делать.
В старину говорили, что на Тихона Тихого ни в коем случае нельзя греметь посудой и переставлять мебель. Так можно прогневать Домового. Если он разозлится, то никому в жилище не будет покоя. Дух будет скрипеть половицами, прятать вещи, хватать за ноги и пугать детей.
Наши предки верили и в Банника — таинственного и опасного обитателя парной. Не разрешалось в этот день ходить мыться после заката. Если повстречать Банника, то худо придется. Он не щадит ни взрослых, ни детей.
Под запретом 29 июня оказалась выпечка. Нельзя работать с мукой, а то деньги в доме задерживаться не будут.
Не следует ссориться, кричать и браниться. Таким образом можно привлечь внимание нечисти.
Этот день не подходит для крупных покупок. Велика вероятность приобретения некачественного товара или брака. Можно потратить деньги впустую, о чем совсем скоро придется пожалеть.
Дата категорически не годится для любовных признаний, сватовства и свадеб. Пара, которая свяжет судьбы 29 июня, счастлива точно е будет. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Если верите в приметы, на Тихона Тихого не оставляйте окна открытыми — ветер выдует из дома благополучие и взаимопонимание.
Чтобы не разругаться со второй половинкой, нельзя садиться обедать в разное время. Также не рекомендуется ложиться спать по отдельности. Такого мнения придерживались наши предки.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 29 июня: что можно делать.
Тихона почитали и молились ему об утешении скорбящих, помощи в трудных ситуациях, укреплении веры. Многие на Руси начинали этот день с посещения церкви. На службу верующие обычно ходили целыми семьями. Нищим у храмовых ворот непременно подавали — наши пращуры старались помогать тем, кому повезло в жизни чуть меньше. Если они не могли подать милостыню, то обязательно делились едой или давали кров.
Хорошей приметой в этот день считалось пригласить на обед тружеников и бедняков, а также устроить толоку — совместную помощь нуждающейся семье в огороде или по хозяйству.
Для защиты от болезней люди вытряхивали постели и сушили на солнце одежду. Говорили: «Вытряхни из постели лень — тогда здоровья прибавится».
Захворавших в этот день водили к реке, умывали, а затем одевали в сырую рубаху — верили, что если та высохнет на больном, он обязательно выздоровеет. Также почитали последнюю молодую крапиву, которая, по поверьям, с этого дня теряла целебную силу. Из нее варили щи и делали целебные отвары.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 29 июня.
Если с утра папоротник сворачивает листья — день будет жарким и ясным, считали на Руси.
Кузнечики не стрекочут и попрятались? Жди грозы и бури. О ненастье также предупреждает и вой собак.
Цветы днём закрыли бутоны — скоро пойдёт дождь. На осадки указывает и поведение пчел. Если те сидят в ульях, хорошей погоды не жди.
Утренний туман, стелющийся по земле, — к сухому и погожему дню.
Дождь в Тихонов день — к богатому урожаю грибов осенью.
Перистые облака с востока — к устойчивой тёплой погоде без осадков.
Воробьи весело чирикают и купаются в пыли — будет жарко.
Именинники 29 июня.
В этот день именины отмечают Алексина, Евтропий, Никифор и Тихон.