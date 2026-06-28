До +28 градусов, дождь, гроза и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 28 июня

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 28 июня во второй половине дня и вечером принесет кратковременные дожди и грозы, в остальной период осадков не ожидается. Ветер западной четверти разовьет скорость в 6 — 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с.