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До +28 градусов, дождь, гроза и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 28 июня

До +30, дожди, грозы и ветер обещают синоптики в Ростовской области в воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 28 июня будет теплой, местами даже жаркой. Снова нас ожидают дожди, грозы и порывистый ветер. Подробный прогноз на воскресенье выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 28 июня во второй половине дня и вечером принесет кратковременные дожди и грозы, в остальной период осадков не ожидается. Ветер западной четверти разовьет скорость в 6 — 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с.

В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь и грозу. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6 — 11 м/с, при грозе порывы разовьются до 15 — 17 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.

Днем 28 июня температура воздуха, согласно уточненному прогнозу, составит +26 — +28 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье будет колебаться от +23 до +28 градусов, местами до +30.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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